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США не могут решать все мировые проблемы, заявил Рубио
США не могут решать все мировые проблемы, заявил Рубио - 21.05.2025, ПРАЙМ
США не могут решать все мировые проблемы, заявил Рубио
США больше не могут "решать все мировые проблемы", заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T17:45+0300
2025-05-21T17:45+0300
2025-05-21T17:45+0300
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ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. США больше не могут "решать все мировые проблемы", заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Есть много в мире достойных поводов. Много происходит ужасающего. США не смогут решить все проблемы. Нужно сохранять приоритет на национальных интересах", - заявил Рубио на бюджетных слушаниях в профильном комитете палаты представителей. По его словам, любое действие правительства, "каждый потраченный доллар должны приносить заметную пользу людям: делать страну безопасней, сильней и более преуспевающей". "Идеально, если все три пункта", - добавил Рубио. Он подчеркнул, что сохранение многих программ иностранной помощи в рамках запрашиваемого бюджета США не могут себе позволить.
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мировая экономика, нефть, сша, вашингтон, марко рубио
Политика, Мировая экономика, Нефть, США, ВАШИНГТОН, Марко Рубио
США не могут решать все мировые проблемы, заявил Рубио
Госсекретарь США Рубио: США больше не могут решать все мировые проблемы
ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. США больше не могут "решать все мировые проблемы", заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Есть много в мире достойных поводов. Много происходит ужасающего. США не смогут решить все проблемы. Нужно сохранять приоритет на национальных интересах", - заявил Рубио на бюджетных слушаниях в профильном комитете палаты представителей.
По его словам, любое действие правительства, "каждый потраченный доллар должны приносить заметную пользу людям: делать страну безопасней, сильней и более преуспевающей".
"Идеально, если все три пункта", - добавил Рубио.
Он подчеркнул, что сохранение многих программ иностранной помощи в рамках запрашиваемого бюджета США не могут себе позволить.
Россия может отказаться от диалога из-за угроз санкциями, предупредил Рубио