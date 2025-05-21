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Рубио пояснил, как США будут судить о прогрессе украинского урегулирования - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Рубио пояснил, как США будут судить о прогрессе украинского урегулирования
Рубио пояснил, как США будут судить о прогрессе украинского урегулирования - 21.05.2025, ПРАЙМ
Рубио пояснил, как США будут судить о прогрессе украинского урегулирования
Администрация США будет судить о прогрессе в урегулировании украинского конфликта по содержанию меморандума от Москвы с прописанными в документе необходимыми... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T22:52+0300
2025-05-21T23:34+0300
спецоперация на украине
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ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Администрация США будет судить о прогрессе в урегулировании украинского конфликта по содержанию меморандума от Москвы с прописанными в документе необходимыми условиями для прекращения огня, сообщил государстенный секретарь Марко Рубио на слушаниях в палате представителей конгресса."Россияне, как ожидается, в ближайшие несколько дней подготовят документ или меморандум о мире, который будет указывать, что они требуют для прекращения огня, которое могло бы привести к более широким переговорам и затем к окончательному урегулированию. Думаю, что мы многое узнаем из содержимого меморандума о мире. Если он приемлемый, то думаю, что мы добились прогресса", - отметил глава дипломатии.Госсекретарь добавил, что в противном случае можно будет прийти к выводу, что Вашингтон не приблизился к урегулированию украинского конфликта. "У президента будут доступные опции", - добавил Рубио. Он в очередной раз выразил надежду на достижимость соглашения для окончания конфликта, одновременно признав, что этот процесс является "сложным".Также он заявил, что США открыты для любого мирного соглашению между Россией и Украиной, но считают трудным вести переговоры без действующего режима прекращения огня."Честно говоря, мы продолжаем верить … мы открыты для любого мирного соглашения, но считаем очень трудным входить в мирные переговоры без прекращения огня, потому что если где-то что-то взорвется, случится какая-то атака, то переговоры развалятся", - сказал он.По словам Рубио, США не станут заранее предопределять, на какие уступки предстоит пойти России и Украине в рамках возможного будущего соглашения.“Он (президент России Владимир Путин - ред.) должен будет пойти на уступки, а также и украинская сторона. Я не знаю, каковы они. Мы не собираемся предопределять их”, - сказал он.При этом американский госсекретарь подчеркнул, что только нахождение двух сторон за столом переговоров позволит завершить конфликт. Рубио также выразил мнение, что будущее соглашение должно быть справедливым и сбалансированным, иначе оно не будет устойчивым.Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, который был посвящен в том числе урегулированию украинского конфликта. Как сообщил глава российского государства, беседа продолжалась свыше более двух часов. Он также заявил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора сказал, что не вводит новые санкции против Москвы, тк как имеется шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://1prime.ru/20250521/tramp-857802513.html
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сша, марко рубио, дональд трамп, владимир путин, украина, россия
Спецоперация на Украине, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Владимир Путин, УКРАИНА, РОССИЯ
22:52 21.05.2025 (обновлено: 23:34 21.05.2025)
 
Рубио пояснил, как США будут судить о прогрессе украинского урегулирования

Рубио: США будут судить о прогрессе украинского урегулирования по тексту меморандума от РФ

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Администрация США будет судить о прогрессе в урегулировании украинского конфликта по содержанию меморандума от Москвы с прописанными в документе необходимыми условиями для прекращения огня, сообщил государстенный секретарь Марко Рубио на слушаниях в палате представителей конгресса.
"Россияне, как ожидается, в ближайшие несколько дней подготовят документ или меморандум о мире, который будет указывать, что они требуют для прекращения огня, которое могло бы привести к более широким переговорам и затем к окончательному урегулированию. Думаю, что мы многое узнаем из содержимого меморандума о мире. Если он приемлемый, то думаю, что мы добились прогресса", - отметил глава дипломатии.
Госсекретарь добавил, что в противном случае можно будет прийти к выводу, что Вашингтон не приблизился к урегулированию украинского конфликта.
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"У президента будут доступные опции", - добавил Рубио.
Он в очередной раз выразил надежду на достижимость соглашения для окончания конфликта, одновременно признав, что этот процесс является "сложным".
Также он заявил, что США открыты для любого мирного соглашению между Россией и Украиной, но считают трудным вести переговоры без действующего режима прекращения огня.
"Честно говоря, мы продолжаем верить … мы открыты для любого мирного соглашения, но считаем очень трудным входить в мирные переговоры без прекращения огня, потому что если где-то что-то взорвется, случится какая-то атака, то переговоры развалятся", - сказал он.
По словам Рубио, США не станут заранее предопределять, на какие уступки предстоит пойти России и Украине в рамках возможного будущего соглашения.
“Он (президент России Владимир Путин - ред.) должен будет пойти на уступки, а также и украинская сторона. Я не знаю, каковы они. Мы не собираемся предопределять их”, - сказал он.
При этом американский госсекретарь подчеркнул, что только нахождение двух сторон за столом переговоров позволит завершить конфликт. Рубио также выразил мнение, что будущее соглашение должно быть справедливым и сбалансированным, иначе оно не будет устойчивым.
Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, который был посвящен в том числе урегулированию украинского конфликта. Как сообщил глава российского государства, беседа продолжалась свыше более двух часов. Он также заявил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора сказал, что не вводит новые санкции против Москвы, тк как имеется шанс урегулирования конфликта на Украине.
 
Спецоперация на УкраинеСШАМарко РубиоДональд ТрампВладимир ПутинУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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