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США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов, заявил адмирал - 21.05.2025, ПРАЙМ
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США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов, заявил адмирал
США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов, заявил адмирал - 21.05.2025, ПРАЙМ
США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов, заявил адмирал
США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов, заявил в среду адмирал Уильям Хьюстон, возглавляющий программу ядерных реакторов ВМС США, на фоне... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T01:19+0300
2025-05-21T01:19+0300
энергетика
газ
экономика
сша
рф
джо байден
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов, заявил в среду адмирал Уильям Хьюстон, возглавляющий программу ядерных реакторов ВМС США, на фоне ограничений поставок из РФ. "Мы получаем его из существующих запасов. Мы не производили высокообогащенный уран с 1992 года, и для моей программы, которая является основным пользователем, потому что я фактически расходую этот высокообогащенный уран, потому что я использую его в своих реакторах, мы обеспечены до 2050-х годов", - заявил Хьюстон на слушаниях в сенате. В прошлом году правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения - поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Отмечалось, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США ограничения. Бывший президент США Джо Байден в мае 2024 года подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго. После введенного РФ ограничения в администрации Байдена заявили, что оно создало риск перебоев в производстве атомной энергии в США и у их союзников.
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газ, сша, рф, джо байден, владимир путин
Энергетика, Газ, Экономика, США, РФ, Джо Байден, Владимир Путин
01:19 21.05.2025
 
США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов, заявил адмирал

Хьюстон: США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов

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ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов, заявил в среду адмирал Уильям Хьюстон, возглавляющий программу ядерных реакторов ВМС США, на фоне ограничений поставок из РФ.
"Мы получаем его из существующих запасов. Мы не производили высокообогащенный уран с 1992 года, и для моей программы, которая является основным пользователем, потому что я фактически расходую этот высокообогащенный уран, потому что я использую его в своих реакторах, мы обеспечены до 2050-х годов", - заявил Хьюстон на слушаниях в сенате.
В прошлом году правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения - поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Отмечалось, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США ограничения. Бывший президент США Джо Байден в мае 2024 года подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго.
После введенного РФ ограничения в администрации Байдена заявили, что оно создало риск перебоев в производстве атомной энергии в США и у их союзников.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазСШАРФДжо БайденВладимир Путин
 
 
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