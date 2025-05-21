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В Раде призвали уволить главкома ВСУ Сырского - 21.05.2025, ПРАЙМ
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В Раде призвали уволить главкома ВСУ Сырского
В Раде призвали уволить главкома ВСУ Сырского - 21.05.2025, ПРАЙМ
В Раде призвали уволить главкома ВСУ Сырского
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала уволить главкома ВСУ Александра Сырского после удара по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T10:08+0300
2025-05-21T10:08+0300
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала уволить главкома ВСУ Александра Сырского после удара по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области. Накануне Минобороны РФ сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ударом уничтожил 70 украинских военнослужащих в лагере подготовки ВСУ в Сумской области. "Сколько еще должно погибнуть людей? Сколько еще "дебильных" приказов должно быть отдано? Сколько еще спеси и смертей, чтобы Сырского уволили", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в частности главкома Александра Сырского, министра обороны Умерова, экс-главкома украинских войск Валерия Залужного. В том числе Безуглая заявляла, что на Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране.
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общество , украина, всу
Спецоперация на Украине, Общество , УКРАИНА, ВСУ
10:08 21.05.2025
 
В Раде призвали уволить главкома ВСУ Сырского

Депутат Рады призвала уволить Сырского после удара по лагерю подготовки ВСУ

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала уволить главкома ВСУ Александра Сырского после удара по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ударом уничтожил 70 украинских военнослужащих в лагере подготовки ВСУ в Сумской области.
"Сколько еще должно погибнуть людей? Сколько еще "дебильных" приказов должно быть отдано? Сколько еще спеси и смертей, чтобы Сырского уволили", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в частности главкома Александра Сырского, министра обороны Умерова, экс-главкома украинских войск Валерия Залужного. В том числе Безуглая заявляла, что на Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране.
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