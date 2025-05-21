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Ситуация на Украине не касается США напрямую, признал Трамп
Ситуация на Украине не касается США напрямую, признал Трамп - 21.05.2025, ПРАЙМ
Ситуация на Украине не касается США напрямую, признал Трамп
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что украинский конфликт его стране напрямую не касается, однако США готовы к действиям ради его разрешения. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T20:04+0300
2025-05-21T20:04+0300
2025-05-21T20:04+0300
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ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что украинский конфликт его стране напрямую не касается, однако США готовы к действиям ради его разрешения. Такое заявление он сделла в Белом доме."Мы пытаемся помочь. На нас это не влияет: это не наши люди, не наши солдаты, это Украина и Россия", - сказал ТрампОн добавил, что США "пытаются добиться разрешения между Россией и Украиной". "Позавчера я два часа разговаривал с (президентом РФ) Владимиром Путиным, думаю, мы добились большого прогресса", - подчеркнул глава Белого дома.
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сша, украина, дональд трамп, владимир путин
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин
Ситуация на Украине не касается США напрямую, признал Трамп
Трамп: ситуация на Украине не касается США напрямую
ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что украинский конфликт его стране напрямую не касается, однако США готовы к действиям ради его разрешения.
Такое заявление он сделла в Белом доме.
"Мы пытаемся помочь. На нас это не влияет: это не наши люди, не наши солдаты, это Украина и Россия", - сказал Трамп
Он добавил, что США "пытаются добиться разрешения между Россией и Украиной".
"Позавчера я два часа разговаривал с (президентом РФ) Владимиром Путиным, думаю, мы добились большого прогресса", - подчеркнул глава Белого дома.
Трамп искренен в желании прекратить конфликт на Украине, заявила Матвиенко