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Ситуация на Украине не касается США напрямую, признал Трамп

Ситуация на Украине не касается США напрямую, признал Трамп - 21.05.2025, ПРАЙМ

Ситуация на Украине не касается США напрямую, признал Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что украинский конфликт его стране напрямую не касается, однако США готовы к действиям ради его разрешения. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T20:04+0300

2025-05-21T20:04+0300

2025-05-21T20:04+0300

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украина

дональд трамп

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что украинский конфликт его стране напрямую не касается, однако США готовы к действиям ради его разрешения. Такое заявление он сделла в Белом доме."Мы пытаемся помочь. На нас это не влияет: это не наши люди, не наши солдаты, это Украина и Россия", - сказал ТрампОн добавил, что США "пытаются добиться разрешения между Россией и Украиной". "Позавчера я два часа разговаривал с (президентом РФ) Владимиром Путиным, думаю, мы добились большого прогресса", - подчеркнул глава Белого дома.

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сша

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сша, украина, дональд трамп, владимир путин