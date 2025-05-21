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"Циан" втрое сократил чистую прибыль в первом квартале

"Циан" втрое сократил чистую прибыль в первом квартале - 21.05.2025, ПРАЙМ

"Циан" втрое сократил чистую прибыль в первом квартале

Группа "Циан", которой принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, в первом квартале 2025 года сократила чистую... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T11:09+0300

2025-05-21T11:09+0300

2025-05-21T11:09+0300

экономика

бизнес

москва

циан

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Группа "Циан", которой принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, в первом квартале 2025 года сократила чистую прибыль по сравнению с первым кварталом прошлого года в 3,4 раза - до 217 миллионов рублей, следует из сообщения компании. Падение прибыли в компании объясняют в первую очередь убытком от курсовых разниц в размере 575 миллиона рублей. "В 1 квартале 2025 года все денежные средства были переведены на рублевые счета, в связи с чем в дальнейшем мы не ожидаем отрицательной курсовой переоценки", - говорится в сообщении. Квартальная выручка "Циана" выросла на 5% год к году - до 3,3 миллиарда рублей. "Увеличение выручки было обусловлено ростом в сегменте "Основной бизнес", где ключевым драйвером остается направление вторичной и коммерческой недвижимости. При этом направление первичной недвижимости является основным фактором замедления темпов роста в связи со сложной ситуацией на рынке новостроек и высокой базой первого квартала 2024 года, вызванной ажиотажным спросом перед отменой массовой льготной ипотеки", - отметили в компании. Скорректированная EBITDA сократилась на 27% год к году – до 754 миллионов рублей. Рентабельность по ней снизилась на 7,7 процентных пунктов по сравнению с первым кварталом прошлого года – до 22,8% за счет увеличения операционных расходов, опережающих рост выручки, указывается в сообщении. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Прошлой осенью контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd провела редомициляции в Россию, зарегистрировавшись под названием МКАО "Циан технолоджи лтд" (сейчас - МКПАО "Циан технолоджи лтд") в Калининградской области. 30 апреля акционеры Cian PLC приняли решение о ее редомициляции в РФ.

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бизнес, москва, циан