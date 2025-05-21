Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Циан" втрое сократил чистую прибыль в первом квартале - 21.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250521/tsian-857782220.html
"Циан" втрое сократил чистую прибыль в первом квартале
"Циан" втрое сократил чистую прибыль в первом квартале - 21.05.2025, ПРАЙМ
"Циан" втрое сократил чистую прибыль в первом квартале
Группа "Циан", которой принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, в первом квартале 2025 года сократила чистую... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T11:09+0300
2025-05-21T11:09+0300
экономика
бизнес
москва
циан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847590172_0:37:740:453_1920x0_80_0_0_95987525661afb4eaab09003a3d1fd9a.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Группа "Циан", которой принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, в первом квартале 2025 года сократила чистую прибыль по сравнению с первым кварталом прошлого года в 3,4 раза - до 217 миллионов рублей, следует из сообщения компании. Падение прибыли в компании объясняют в первую очередь убытком от курсовых разниц в размере 575 миллиона рублей. "В 1 квартале 2025 года все денежные средства были переведены на рублевые счета, в связи с чем в дальнейшем мы не ожидаем отрицательной курсовой переоценки", - говорится в сообщении. Квартальная выручка "Циана" выросла на 5% год к году - до 3,3 миллиарда рублей. "Увеличение выручки было обусловлено ростом в сегменте "Основной бизнес", где ключевым драйвером остается направление вторичной и коммерческой недвижимости. При этом направление первичной недвижимости является основным фактором замедления темпов роста в связи со сложной ситуацией на рынке новостроек и высокой базой первого квартала 2024 года, вызванной ажиотажным спросом перед отменой массовой льготной ипотеки", - отметили в компании. Скорректированная EBITDA сократилась на 27% год к году – до 754 миллионов рублей. Рентабельность по ней снизилась на 7,7 процентных пунктов по сравнению с первым кварталом прошлого года – до 22,8% за счет увеличения операционных расходов, опережающих рост выручки, указывается в сообщении. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Прошлой осенью контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd провела редомициляции в Россию, зарегистрировавшись под названием МКАО "Циан технолоджи лтд" (сейчас - МКПАО "Циан технолоджи лтд") в Калининградской области. 30 апреля акционеры Cian PLC приняли решение о ее редомициляции в РФ.
https://1prime.ru/20250512/tseny-857477572.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847590172_44:0:697:490_1920x0_80_0_0_c9f8442d2233304c5598f70f98f4b636.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, циан
Экономика, Бизнес, МОСКВА, ЦИАН
11:09 21.05.2025
 
"Циан" втрое сократил чистую прибыль в первом квартале

"Циан" в I квартале сократил чистую прибыль в 3,4 раза

© Фото : ЦИАНЦИАН
ЦИАН - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© Фото : ЦИАН
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Группа "Циан", которой принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, в первом квартале 2025 года сократила чистую прибыль по сравнению с первым кварталом прошлого года в 3,4 раза - до 217 миллионов рублей, следует из сообщения компании.
Падение прибыли в компании объясняют в первую очередь убытком от курсовых разниц в размере 575 миллиона рублей. "В 1 квартале 2025 года все денежные средства были переведены на рублевые счета, в связи с чем в дальнейшем мы не ожидаем отрицательной курсовой переоценки", - говорится в сообщении.
Квартальная выручка "Циана" выросла на 5% год к году - до 3,3 миллиарда рублей. "Увеличение выручки было обусловлено ростом в сегменте "Основной бизнес", где ключевым драйвером остается направление вторичной и коммерческой недвижимости. При этом направление первичной недвижимости является основным фактором замедления темпов роста в связи со сложной ситуацией на рынке новостроек и высокой базой первого квартала 2024 года, вызванной ажиотажным спросом перед отменой массовой льготной ипотеки", - отметили в компании.
Скорректированная EBITDA сократилась на 27% год к году – до 754 миллионов рублей. Рентабельность по ней снизилась на 7,7 процентных пунктов по сравнению с первым кварталом прошлого года – до 22,8% за счет увеличения операционных расходов, опережающих рост выручки, указывается в сообщении.
"Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Прошлой осенью контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd провела редомициляции в Россию, зарегистрировавшись под названием МКАО "Циан технолоджи лтд" (сейчас - МКПАО "Циан технолоджи лтд") в Калининградской области. 30 апреля акционеры Cian PLC приняли решение о ее редомициляции в РФ.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Разрыв цен между новостройками и вторичкой достиг рекорда, сообщил "Циан"
12 мая, 10:47
 
ЭкономикаБизнесМОСКВАЦИАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала