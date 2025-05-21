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Совет директоров "Циана" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды

Совет директоров "Циана" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды - 21.05.2025, ПРАЙМ

Совет директоров "Циана" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды

Совет директоров "Циана", которому принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, рекомендовал акционерам не выплачивать | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T11:25+0300

2025-05-21T11:25+0300

2025-05-21T11:25+0300

экономика

циан

кипр

бизнес

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Циана", которому принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год в связи с продолжающейся реструктуризацией группы. Как указывается в сообщении "Циана", 30 апреля 2025 года акционеры кипрской Cian PLC (дочерняя компания МКПАО "Циан", бывшая холдинговая компания группы) приняли решение о ее редомициляции в Россию, что является следующим этапом корпоративной реструктуризации "Циана". Получение соответствующего свидетельства от регистратора компаний Кипра может занять не менее шести месяцев. "Учитывая короткий срок деятельности общества в отчетном периоде (с 24 сентября 2024, дата регистрации в порядке редомициляции, и до 31 декабря 2024 года), а также продолжающуюся реструктуризацию группы "Циан", совет директоров рекомендует общему собранию акционеров общества дивиденды по акциям МКПАО "Циан" по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать", - сообщила компания. При этом после завершения редомициляции Cian PLC менеджмент компании намерен вынести на рассмотрение вопрос о выплате специального дивиденда, что может произойти до конца текущего года. Его размер, по предварительным оценкам, может превысить 100 рублей на акцию. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Прошлой осенью контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd провела редомициляцию в Россию, зарегистрировавшись под названием МКАО "Циан технолоджи лтд" (сейчас - МКПАО "Циан технолоджи лтд") в Калининградской области.

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циан, кипр, бизнес