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Узбекистан может разрешить въезд россиянам по внутренним документам - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Узбекистан может разрешить въезд россиянам по внутренним документам
Узбекистан может разрешить въезд россиянам по внутренним документам - 21.05.2025, ПРАЙМ
Узбекистан может разрешить въезд россиянам по внутренним документам
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил МИД страны до сентября начать переговоры о возможности въезда в республику гражданам России, Азербайджана и... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T09:08+0300
2025-05-21T09:08+0300
бизнес
россия
узбекистан
азербайджан
казахстан
шавкат мирзиеев
мид
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ТАШКЕНТ, 21 мая - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил МИД страны до сентября начать переговоры о возможности въезда в республику гражданам России, Азербайджана и Казахстана по внутренним документам, следует из указа президента страны Шавката Мирзиёева, опубликованного на сайте базы национального законодательства lex uz. В декабре прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) заявил, что в целях поощрения туризма республика намерена ввести порядок въезда граждан стран ЕАЭС по внутренним документам. "Министерству иностранных дел в трехмесячный срок начать переговоры и по их итогам внести предложения: о введении режима въезда на территорию Республики Узбекистан на срок до 30 дней для граждан Российской Федерации, Казахстана и Азербайджана по внутреннему документу либо ID-карте, в том числе для граждан в возрасте до 16 лет - по "киндер паспорту", - говорится в тексте документа. В настоящий момент между Узбекистаном и Россией действует безвизовый режим, но пересекать границу гражданам двух стран можно только по заграничному паспорту. С 1 сентября 2023 года граждане Узбекистана и Киргизии могут пересекать границу между странами по общегражданской ID-карте.
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бизнес, россия, узбекистан, азербайджан, казахстан, шавкат мирзиеев, мид, еаэс
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, Шавкат Мирзиеев, МИД, ЕАЭС
09:08 21.05.2025
 
Узбекистан может разрешить въезд россиянам по внутренним документам

Узбекистан рассмотрит возможность въезда россиян по внутренним документам

" Флаг Узбекистана
 Флаг Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 21 мая - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил МИД страны до сентября начать переговоры о возможности въезда в республику гражданам России, Азербайджана и Казахстана по внутренним документам, следует из указа президента страны Шавката Мирзиёева, опубликованного на сайте базы национального законодательства lex uz.
В декабре прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) заявил, что в целях поощрения туризма республика намерена ввести порядок въезда граждан стран ЕАЭС по внутренним документам.
"Министерству иностранных дел в трехмесячный срок начать переговоры и по их итогам внести предложения: о введении режима въезда на территорию Республики Узбекистан на срок до 30 дней для граждан Российской Федерации, Казахстана и Азербайджана по внутреннему документу либо ID-карте, в том числе для граждан в возрасте до 16 лет - по "киндер паспорту", - говорится в тексте документа.
В настоящий момент между Узбекистаном и Россией действует безвизовый режим, но пересекать границу гражданам двух стран можно только по заграничному паспорту.
С 1 сентября 2023 года граждане Узбекистана и Киргизии могут пересекать границу между странами по общегражданской ID-карте.
Ташкент, Узбекистан
Россияне начали чаще ездить в Узбекистан
7 мая, 13:06
 
БизнесРОССИЯУЗБЕКИСТАНАЗЕРБАЙДЖАНКАЗАХСТАНШавкат МирзиеевМИДЕАЭС
 
 
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