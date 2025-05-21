https://1prime.ru/20250521/uzbekistan--857775744.html

Узбекистан может разрешить въезд россиянам по внутренним документам

Узбекистан может разрешить въезд россиянам по внутренним документам - 21.05.2025, ПРАЙМ

Узбекистан может разрешить въезд россиянам по внутренним документам

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил МИД страны до сентября начать переговоры о возможности въезда в республику гражданам России, Азербайджана и... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T09:08+0300

2025-05-21T09:08+0300

2025-05-21T09:08+0300

бизнес

россия

узбекистан

азербайджан

казахстан

шавкат мирзиеев

мид

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_e111a95f1311c606802365a700c0f662.jpg

ТАШКЕНТ, 21 мая - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил МИД страны до сентября начать переговоры о возможности въезда в республику гражданам России, Азербайджана и Казахстана по внутренним документам, следует из указа президента страны Шавката Мирзиёева, опубликованного на сайте базы национального законодательства lex uz. В декабре прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) заявил, что в целях поощрения туризма республика намерена ввести порядок въезда граждан стран ЕАЭС по внутренним документам. "Министерству иностранных дел в трехмесячный срок начать переговоры и по их итогам внести предложения: о введении режима въезда на территорию Республики Узбекистан на срок до 30 дней для граждан Российской Федерации, Казахстана и Азербайджана по внутреннему документу либо ID-карте, в том числе для граждан в возрасте до 16 лет - по "киндер паспорту", - говорится в тексте документа. В настоящий момент между Узбекистаном и Россией действует безвизовый режим, но пересекать границу гражданам двух стран можно только по заграничному паспорту. С 1 сентября 2023 года граждане Узбекистана и Киргизии могут пересекать границу между странами по общегражданской ID-карте.

https://1prime.ru/20250507/uzbekistan-857359534.html

узбекистан

азербайджан

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, узбекистан, азербайджан, казахстан, шавкат мирзиеев, мид, еаэс