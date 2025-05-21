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Россия открыта к контактам с США по линии Совбеза, заявил Венедиктов - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Россия открыта к контактам с США по линии Совбеза, заявил Венедиктов
Россия открыта к контактам с США по линии Совбеза, заявил Венедиктов - 21.05.2025, ПРАЙМ
Россия открыта к контактам с США по линии Совбеза, заявил Венедиктов
Россия открыта к контактам с США для обсуждения по линии Совета безопасности РФ широкого спектра вопросов, представляющих взаимный интерес, заявил в интервью... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T09:15+0300
2025-05-21T09:15+0300
политика
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сша
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россия открыта к контактам с США для обсуждения по линии Совета безопасности РФ широкого спектра вопросов, представляющих взаимный интерес, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов. "Хочу напомнить, что до 2022 года по линии Совета безопасности Российской Федерации поддерживался регулярный диалог с Вашингтоном. Он велся по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, – от стратегической стабильности до региональных сюжетов, включая Сирию и Афганистан. При этом по целому ряду направлений нам удавалось находить точки соприкосновения", - сказал Венедиктов. "Мы открыты для таких контактов в будущем", - подчеркнул он.
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, Совбез
09:15 21.05.2025
 
Россия открыта к контактам с США по линии Совбеза, заявил Венедиктов

Венедиктов: Россия открыта к контактам с США по широкому спектру вопросов

© fotolia.com / macky_ch" Флаг России
 Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© fotolia.com / macky_ch
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россия открыта к контактам с США для обсуждения по линии Совета безопасности РФ широкого спектра вопросов, представляющих взаимный интерес, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов.
"Хочу напомнить, что до 2022 года по линии Совета безопасности Российской Федерации поддерживался регулярный диалог с Вашингтоном. Он велся по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, – от стратегической стабильности до региональных сюжетов, включая Сирию и Афганистан. При этом по целому ряду направлений нам удавалось находить точки соприкосновения", - сказал Венедиктов.
"Мы открыты для таких контактов в будущем", - подчеркнул он.
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