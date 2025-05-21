Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комбат ВСУ обвинил начальство в попытке "стереть" его подразделение - 21.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250521/vsu-857778814.html
Комбат ВСУ обвинил начальство в попытке "стереть" его подразделение
Комбат ВСУ обвинил начальство в попытке "стереть" его подразделение - 21.05.2025, ПРАЙМ
Комбат ВСУ обвинил начальство в попытке "стереть" его подразделение
Написавший рапорт на увольнение командир батальона в составе бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин заявил о несоответствии потерь в украинских войсках... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T10:05+0300
2025-05-21T10:05+0300
спецоперация на украине
общество
промышленность
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg
МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Написавший рапорт на увольнение командир батальона в составе бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин заявил о несоответствии потерь в украинских войсках полученному результату - по его мнению, украинское командование пытается "стереть" его подразделение. Ширшин 17 мая сообщил, что написал рапорт на увольнение, назвав украинских генералов бестолковыми, а приказы командования - "дебильными". "Последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются, как лишними деньгами на гулянке. Соотношение потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности. Именно это и невозможность установленным порядком достучаться до командования по вопросу сохранения боеспособности моего подразделения и жизней моих людей побудили меня осветить проблему публично", - приводит слова Ширшина украинское издание "Страна.ua". По его словам, во время боев в Курской области и на границе с Россией украинское командование давало задания, которые были обречены на провал и "подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь".
https://1prime.ru/20250520/vsu-857735853.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3eb339fdb601423b77f59546a1a84b8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , промышленность, всу
Спецоперация на Украине, Общество , Промышленность, ВСУ
10:05 21.05.2025
 
Комбат ВСУ обвинил начальство в попытке "стереть" его подразделение

Комбат ВСУ Ширшин обвинил начальство в попытке "стереть" его подразделение

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Написавший рапорт на увольнение командир батальона в составе бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин заявил о несоответствии потерь в украинских войсках полученному результату - по его мнению, украинское командование пытается "стереть" его подразделение.
Ширшин 17 мая сообщил, что написал рапорт на увольнение, назвав украинских генералов бестолковыми, а приказы командования - "дебильными".
"Последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются, как лишними деньгами на гулянке. Соотношение потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности. Именно это и невозможность установленным порядком достучаться до командования по вопросу сохранения боеспособности моего подразделения и жизней моих людей побудили меня осветить проблему публично", - приводит слова Ширшина украинское издание "Страна.ua".
По его словам, во время боев в Курской области и на границе с Россией украинское командование давало задания, которые были обречены на провал и "подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь".
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
"Медвежья услуга": в НАТО нашли способ ослабить ВСУ
Вчера, 08:44
 
Спецоперация на УкраинеОбществоПромышленностьВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала