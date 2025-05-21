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Комбат ВСУ обвинил начальство в попытке "стереть" его подразделение
Комбат ВСУ обвинил начальство в попытке "стереть" его подразделение - 21.05.2025, ПРАЙМ
Комбат ВСУ обвинил начальство в попытке "стереть" его подразделение
Написавший рапорт на увольнение командир батальона в составе бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин заявил о несоответствии потерь в украинских войсках... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T10:05+0300
2025-05-21T10:05+0300
2025-05-21T10:05+0300
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Написавший рапорт на увольнение командир батальона в составе бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин заявил о несоответствии потерь в украинских войсках полученному результату - по его мнению, украинское командование пытается "стереть" его подразделение. Ширшин 17 мая сообщил, что написал рапорт на увольнение, назвав украинских генералов бестолковыми, а приказы командования - "дебильными". "Последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются, как лишними деньгами на гулянке. Соотношение потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности. Именно это и невозможность установленным порядком достучаться до командования по вопросу сохранения боеспособности моего подразделения и жизней моих людей побудили меня осветить проблему публично", - приводит слова Ширшина украинское издание "Страна.ua". По его словам, во время боев в Курской области и на границе с Россией украинское командование давало задания, которые были обречены на провал и "подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь".
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общество , промышленность, всу
Спецоперация на Украине, Общество , Промышленность, ВСУ
Комбат ВСУ обвинил начальство в попытке "стереть" его подразделение
Комбат ВСУ Ширшин обвинил начальство в попытке "стереть" его подразделение
МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Написавший рапорт на увольнение командир батальона в составе бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин заявил о несоответствии потерь в украинских войсках полученному результату - по его мнению, украинское командование пытается "стереть" его подразделение.
Ширшин 17 мая сообщил, что написал рапорт на увольнение, назвав украинских генералов бестолковыми, а приказы командования - "дебильными".
"Последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются, как лишними деньгами на гулянке. Соотношение потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности. Именно это и невозможность установленным порядком достучаться до командования по вопросу сохранения боеспособности моего подразделения и жизней моих людей побудили меня осветить проблему публично", - приводит слова Ширшина украинское издание "Страна.ua".
По его словам, во время боев в Курской области и на границе с Россией украинское командование давало задания, которые были обречены на провал и "подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь".
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