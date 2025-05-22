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Продажи подержанных электромобилей в России выросли на 6%

Продажи подержанных электромобилей в России выросли на 6% - 22.05.2025, ПРАЙМ

Продажи подержанных электромобилей в России выросли на 6%

Продажи подержанных электромобилей в России по итогам января-апреля выросли на 6% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее и составили | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T17:42+0300

2025-05-22T17:42+0300

2025-05-22T17:42+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Продажи подержанных электромобилей в России по итогам января-апреля выросли на 6% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее и составили 3,5 тысячи машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По итогам четырех месяцев 2025 года динамика рынка б/у электромобилей пока положительная: за январь–апрель их было куплено 3 486 штук, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. При этом в апреле продажи на вторичном рынке электромобилей в России продолжили снижение, начавшееся в марте. В середине весны было куплено 960 таких машин, что на 14% меньше, чем в тот же месяц годом ранее. Самой популярной маркой апреля стал японский Nissan, занявший 37% рынка (357 машин). На втором месте китайский Zeekr (146 машин), а на третьем - американская Tesla (127 машин). В пятерку лидеров также вошли российский Evolute и немецкий Volkswagen (по 38), при этом показатель отечественной марки вырос на 65%, а немецкой упал на 31%. "В модельном рейтинге первая позиция уже традиционно – у Nissan Leaf, показатель которого в середине весны составил 344 единицы. Кроме них, в топ-5 попали Zeekr 001 (118 штук), Tesla Model 3 (57 штук), Tesla Model Y (34 штуки) и Hongqi E-HS9 (28 штук)", - уточнили в "Автостате".

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бизнес, nissan, tesla, volkswagen, авто