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Внебиржевой курс доллара упал ниже 79 рублей

Внебиржевой курс доллара упал ниже 79 рублей - 22.05.2025, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара упал ниже 79 рублей

Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 79 рублей, впервые с середины мая позапрошлого года, следует из данных торгов. | 22.05.2025, ПРАЙМ

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2025-05-22T14:21+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 79 рублей, впервые с середины мая позапрошлого года, следует из данных торгов.К 14.16 мск курс доллара снижается на 66 копеек относительно предыдущего закрытия - до 78,93 рубля, минимума с 15 мая 2023 года.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.

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рынок, торги