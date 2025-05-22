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Внебиржевой курс доллара упал ниже 79 рублей
Внебиржевой курс доллара упал ниже 79 рублей - 22.05.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара упал ниже 79 рублей
Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 79 рублей, впервые с середины мая позапрошлого года, следует из данных торгов. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T14:21+0300
2025-05-22T14:21+0300
2025-05-22T14:24+0300
курс доллара к рублю
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торги
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 79 рублей, впервые с середины мая позапрошлого года, следует из данных торгов.К 14.16 мск курс доллара снижается на 66 копеек относительно предыдущего закрытия - до 78,93 рубля, минимума с 15 мая 2023 года.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.
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рынок, торги
Курс доллара к рублю, Рынок, Торги
Внебиржевой курс доллара упал ниже 79 рублей
Внебиржевой курс доллара упал ниже 79 рублей - впервые с середины мая 2023 года
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 79 рублей, впервые с середины мая позапрошлого года, следует из данных торгов.
К 14.16 мск курс доллара снижается на 66 копеек относительно предыдущего закрытия - до 78,93 рубля, минимума с 15 мая 2023 года.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.
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