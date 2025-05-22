https://1prime.ru/20250522/finlyandiya-857836503.html

Финляндия ограничит экспорт патронов для предотвращения их вывоза в Россию

Финляндия ограничит экспорт патронов для предотвращения их вывоза в Россию - 22.05.2025, ПРАЙМ

Финляндия ограничит экспорт патронов для предотвращения их вывоза в Россию

Финляндия с июня вводит специальные разрешения на экспорт патронов для гражданского оружия, чтобы предотвратить их вывоз в Россию, сообщает четверг МВД... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T18:48+0300

2025-05-22T18:48+0300

2025-05-22T18:48+0300

финляндия

россия

оружие

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Финляндия с июня вводит специальные разрешения на экспорт патронов для гражданского оружия, чтобы предотвратить их вывоз в Россию, сообщает четверг МВД республики. "Экспорт боеприпасов для гражданского использования будет подлежать разрешению… Целью является предотвращение экспорта компонентов патронов, в частности, в Россию", - говорится в сообщении. По словам ведомства, изменения в законодательстве вступят в силу 2 июня этого года. К компонентам патронов, как уточняет министерство, относятся гильзы, капсюль, порох и пули. За несанкционированный вывоз будет предусмотрена уголовная ответственность.

https://1prime.ru/20250519/filyandiya-857704477.html

финляндия

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финляндия, россия, оружие