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Финляндия ограничит экспорт патронов для предотвращения их вывоза в Россию - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Финляндия ограничит экспорт патронов для предотвращения их вывоза в Россию
Финляндия ограничит экспорт патронов для предотвращения их вывоза в Россию - 22.05.2025, ПРАЙМ
Финляндия ограничит экспорт патронов для предотвращения их вывоза в Россию
Финляндия с июня вводит специальные разрешения на экспорт патронов для гражданского оружия, чтобы предотвратить их вывоз в Россию, сообщает четверг МВД... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:48+0300
2025-05-22T18:48+0300
финляндия
россия
оружие
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Финляндия с июня вводит специальные разрешения на экспорт патронов для гражданского оружия, чтобы предотвратить их вывоз в Россию, сообщает четверг МВД республики. "Экспорт боеприпасов для гражданского использования будет подлежать разрешению… Целью является предотвращение экспорта компонентов патронов, в частности, в Россию", - говорится в сообщении. По словам ведомства, изменения в законодательстве вступят в силу 2 июня этого года. К компонентам патронов, как уточняет министерство, относятся гильзы, капсюль, порох и пули. За несанкционированный вывоз будет предусмотрена уголовная ответственность.
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финляндия, россия, оружие
ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, оружие
18:48 22.05.2025
 
Финляндия ограничит экспорт патронов для предотвращения их вывоза в Россию

Финляндия с июня ограничит экспорт патронов для предотвращения их вывоза в РФ

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Финляндия с июня вводит специальные разрешения на экспорт патронов для гражданского оружия, чтобы предотвратить их вывоз в Россию, сообщает четверг МВД республики.
"Экспорт боеприпасов для гражданского использования будет подлежать разрешению… Целью является предотвращение экспорта компонентов патронов, в частности, в Россию", - говорится в сообщении.
По словам ведомства, изменения в законодательстве вступят в силу 2 июня этого года. К компонентам патронов, как уточняет министерство, относятся гильзы, капсюль, порох и пули. За несанкционированный вывоз будет предусмотрена уголовная ответственность.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
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