https://1prime.ru/20250522/finlyandiya-857836503.html
Финляндия ограничит экспорт патронов для предотвращения их вывоза в Россию
Финляндия ограничит экспорт патронов для предотвращения их вывоза в Россию - 22.05.2025, ПРАЙМ
Финляндия ограничит экспорт патронов для предотвращения их вывоза в Россию
Финляндия с июня вводит специальные разрешения на экспорт патронов для гражданского оружия, чтобы предотвратить их вывоз в Россию, сообщает четверг МВД... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:48+0300
2025-05-22T18:48+0300
2025-05-22T18:48+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Финляндия с июня вводит специальные разрешения на экспорт патронов для гражданского оружия, чтобы предотвратить их вывоз в Россию, сообщает четверг МВД республики. "Экспорт боеприпасов для гражданского использования будет подлежать разрешению… Целью является предотвращение экспорта компонентов патронов, в частности, в Россию", - говорится в сообщении. По словам ведомства, изменения в законодательстве вступят в силу 2 июня этого года. К компонентам патронов, как уточняет министерство, относятся гильзы, капсюль, порох и пули. За несанкционированный вывоз будет предусмотрена уголовная ответственность.
https://1prime.ru/20250519/filyandiya-857704477.html
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финляндия, россия, оружие
ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, оружие
Финляндия ограничит экспорт патронов для предотвращения их вывоза в Россию
Финляндия с июня ограничит экспорт патронов для предотвращения их вывоза в РФ
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Финляндия с июня вводит специальные разрешения на экспорт патронов для гражданского оружия, чтобы предотвратить их вывоз в Россию, сообщает четверг МВД республики.
"Экспорт боеприпасов для гражданского использования будет подлежать разрешению… Целью является предотвращение экспорта компонентов патронов, в частности, в Россию", - говорится в сообщении.
По словам ведомства, изменения в законодательстве вступят в силу 2 июня этого года. К компонентам патронов, как уточняет министерство, относятся гильзы, капсюль, порох и пули. За несанкционированный вывоз будет предусмотрена уголовная ответственность.
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