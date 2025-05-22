https://1prime.ru/20250522/frantsiya-857820475.html

Франция будет представлена на форуме по безопасности в Москве

Франция будет представлена на форуме по безопасности в Москве - 22.05.2025, ПРАЙМ

Франция будет представлена на форуме по безопасности в Москве

Эксперты из Франции примут участие в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности 27-29 мая в Москве. Об этом беседе с... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T12:12+0300

2025-05-22T12:12+0300

2025-05-22T12:12+0300

россия

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ПАРИЖ, 20 мая - ПРАЙМ. Эксперты из Франции примут участие в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности 27-29 мая в Москве. Об этом беседе с изданием РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией. "Франция будет представлена на уровне экспертов", - сказал собеседник агентства. Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов рассказал в интервью РИА Новости, что Россия направила приглашения США и целому ряду недружественных стран для участия в данной встрече. Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

https://1prime.ru/20250522/venediktov-857815694.html

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