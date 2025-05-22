https://1prime.ru/20250522/frantsiya-857820475.html
Франция будет представлена на форуме по безопасности в Москве
Франция будет представлена на форуме по безопасности в Москве - 22.05.2025, ПРАЙМ
Франция будет представлена на форуме по безопасности в Москве
Эксперты из Франции примут участие в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности 27-29 мая в Москве. Об этом беседе с... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T12:12+0300
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ПАРИЖ, 20 мая - ПРАЙМ. Эксперты из Франции примут участие в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности 27-29 мая в Москве. Об этом беседе с изданием РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией. "Франция будет представлена на уровне экспертов", - сказал собеседник агентства. Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов рассказал в интервью РИА Новости, что Россия направила приглашения США и целому ряду недружественных стран для участия в данной встрече. Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.
https://1prime.ru/20250522/venediktov-857815694.html
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россия, франция, совбез
Франция будет представлена на форуме по безопасности в Москве
Франция будет представлена на форуме по безопасности в Москве на уровне экспертов
ПАРИЖ, 20 мая - ПРАЙМ. Эксперты из Франции примут участие в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности 27-29 мая в Москве. Об этом беседе с изданием РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.
"Франция будет представлена на уровне экспертов", - сказал собеседник агентства.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов рассказал в интервью РИА Новости, что Россия направила приглашения США и целому ряду недружественных стран для участия в данной встрече.
Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.
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