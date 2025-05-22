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Basra oil company создаст первый в Ираке комплексный проект - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Basra oil company создаст первый в Ираке комплексный проект
Basra oil company создаст первый в Ираке комплексный проект - 22.05.2025, ПРАЙМ
Basra oil company создаст первый в Ираке комплексный проект
Нефтяная компания Ирака Basra oil company подписала контракт с консорциумом китайских компаний GeoJade и Hilal Basra на создание первого в Ираке комплексного... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T00:41+0300
2025-05-22T00:41+0300
нефть
энергетика
мировая экономика
ирак
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БАГДАД, 22 мая - ПРАЙМ. Нефтяная компания Ирака Basra oil company подписала контракт с консорциумом китайских компаний GeoJade и Hilal Basra на создание первого в Ираке комплексного проекта Южной Басры, который включает строительство нефтеперерабатывающего, нефтехимического заводов и электростанций, говорится в поступившем РИА Новости сообщении министерства. Как сказал по этому поводу министр нефти Хайан Абдель Гани Аль-Савад, "проект представляет собой качественный скачок в развитии нефтяных богатств страны и поддержке национальной экономики". "Он включает в себя решения по увеличению добычи на месторождении Туба с 20 тысяч до 100 тысяч баррелей в день, строительство высококачественного нефтеперерабатывающего завода мощностью 200 тысяч баррелей, нефтехимического завода мощностью 620 тысяч тонн в год и завода по производству удобрений мощностью 520 тысяч тонн в год", - приводятся слова министра. Кроме того, по его словам, проект также предусматривает строительство двух станций, в частности, тепловой электростанции мощностью 650 мегаватт. При этом излишки вырабатываемой электроэнергии будут использоваться для подачи ее в национальную электросеть. Помимо этого будет построена еще одна солнечная электростанция мощностью 400 мегаватт.
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нефть, мировая экономика, ирак
Нефть, Энергетика, Мировая экономика, ИРАК
00:41 22.05.2025
 
Basra oil company создаст первый в Ираке комплексный проект

Basra oil company создаст первый в Ираке комплексный проект Южной Басры

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БАГДАД, 22 мая - ПРАЙМ. Нефтяная компания Ирака Basra oil company подписала контракт с консорциумом китайских компаний GeoJade и Hilal Basra на создание первого в Ираке комплексного проекта Южной Басры, который включает строительство нефтеперерабатывающего, нефтехимического заводов и электростанций, говорится в поступившем РИА Новости сообщении министерства.
Как сказал по этому поводу министр нефти Хайан Абдель Гани Аль-Савад, "проект представляет собой качественный скачок в развитии нефтяных богатств страны и поддержке национальной экономики".
"Он включает в себя решения по увеличению добычи на месторождении Туба с 20 тысяч до 100 тысяч баррелей в день, строительство высококачественного нефтеперерабатывающего завода мощностью 200 тысяч баррелей, нефтехимического завода мощностью 620 тысяч тонн в год и завода по производству удобрений мощностью 520 тысяч тонн в год", - приводятся слова министра.
Кроме того, по его словам, проект также предусматривает строительство двух станций, в частности, тепловой электростанции мощностью 650 мегаватт. При этом излишки вырабатываемой электроэнергии будут использоваться для подачи ее в национальную электросеть. Помимо этого будет построена еще одна солнечная электростанция мощностью 400 мегаватт.
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаИРАК
 
 
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