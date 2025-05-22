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США верят в успех переговоров по ядерной программе Ирана
США верят в успех переговоров по ядерной программе Ирана - 22.05.2025, ПРАЙМ
США верят в успех переговоров по ядерной программе Ирана
Соединенные Штаты верят в успех переговоров с Ираном по вопросу ядерной программе, заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T22:03+0300
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ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты верят в успех переговоров с Ираном по вопросу ядерной программе, заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.Отвечая на вопрос о предстоящем очередном раунде переговоров представителей двух стран, она выразила мнение, что участие Тегерана в них означает понимание позиции Вашингтона о недопустимости обогащения ей урана."Если бы мы не думали, что есть потенциал, пятого раунда переговоров бы не было. Я бы сказала, совершенно ясно, что мы верим в успех", - сказала Брюс.По ее словам, США ясно дали понять о недопустимости появления ядерного оружия у Ирана и обогащения урана в республике. "Иранцы за столом переговоров, то есть они понимают нашу позицию и продолжают приезжать", - подчеркнула она.
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сша, иран, ядерная сделка, уран, атомная энергетика
США, ИРАН, ядерная сделка, уран, атомная энергетика
США верят в успех переговоров по ядерной программе Ирана
Госдеп: США верят в успех переговоров по ядерной программе Ирана
ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты верят в успех переговоров с Ираном по вопросу ядерной программе, заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
Отвечая на вопрос о предстоящем очередном раунде переговоров представителей двух стран, она выразила мнение, что участие Тегерана в них означает понимание позиции Вашингтона о недопустимости обогащения ей урана.
"Если бы мы не думали, что есть потенциал, пятого раунда переговоров бы не было. Я бы сказала, совершенно ясно, что мы верим в успех", - сказала Брюс.
По ее словам, США ясно дали понять о недопустимости появления ядерного оружия у Ирана и обогащения урана в республике.
"Иранцы за столом переговоров, то есть они понимают нашу позицию и продолжают приезжать", - подчеркнула она.
Россия готова оказать содействие в диалоге Ирана и США