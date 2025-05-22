Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран не договорится с США, если они настоят на отказе от обогащения урана - 22.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250522/iran-857841117.html
Иран не договорится с США, если они настоят на отказе от обогащения урана
Иран не договорится с США, если они настоят на отказе от обогащения урана - 22.05.2025, ПРАЙМ
Иран не договорится с США, если они настоят на отказе от обогащения урана
Иран не пойдет на сделку с США, если Вашингтон будет настаивать на отказе от обогащения урана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T22:18+0300
2025-05-22T22:18+0300
сша
иран
ядерная сделка
уран
атомная энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
ТЕГЕРАН, 22 мая - ПРАЙМ. Иран не пойдет на сделку с США, если Вашингтон будет настаивать на отказе от обогащения урана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Я могу совершенно отчётливо сказать, что соглашения не будет, если они захотят отнять у нашего народа право на использование мирного атома", - сказал он в эфире иранского телевидения. Глава МИД Ирана также подчеркнул, что Тегеран готов допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью для выстраивания доверия и чтобы продемонстрировать ее прозрачность. "Мы сейчас находимся на очень важном повороте: если нам удастся его преодолеть подходящим для Ирана образом, все остальное пойдет легко", - сказал он, комментируя текущие переговоры с США перед их новым раундом, который состоится в пятницу в Риме. Аракчи также заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) - текущую ядерную сделку, заключенную в 2015 году и истекающую в октябре текущего года, восстановить нельзя, о ней стоит забыть, хотя она и не мертва.
https://1prime.ru/20250522/iran-857840779.html
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, иран, ядерная сделка, уран, атомная энергетика
США, ИРАН, ядерная сделка, уран, атомная энергетика
22:18 22.05.2025
 
Иран не договорится с США, если они настоят на отказе от обогащения урана

Аракчи: Иран не пойдет на сделку с США, если они настоят на отказе от обогащения урана

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 22 мая - ПРАЙМ. Иран не пойдет на сделку с США, если Вашингтон будет настаивать на отказе от обогащения урана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Я могу совершенно отчётливо сказать, что соглашения не будет, если они захотят отнять у нашего народа право на использование мирного атома", - сказал он в эфире иранского телевидения.
Глава МИД Ирана также подчеркнул, что Тегеран готов допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью для выстраивания доверия и чтобы продемонстрировать ее прозрачность.
Здание Госдепа США
США верят в успех переговоров по ядерной программе Ирана
22:03
"Мы сейчас находимся на очень важном повороте: если нам удастся его преодолеть подходящим для Ирана образом, все остальное пойдет легко", - сказал он, комментируя текущие переговоры с США перед их новым раундом, который состоится в пятницу в Риме.
Аракчи также заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) - текущую ядерную сделку, заключенную в 2015 году и истекающую в октябре текущего года, восстановить нельзя, о ней стоит забыть, хотя она и не мертва.
 
СШАИРАНядерная сделкауранатомная энергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала