https://1prime.ru/20250522/iran-857841117.html

Иран не договорится с США, если они настоят на отказе от обогащения урана

Иран не договорится с США, если они настоят на отказе от обогащения урана - 22.05.2025, ПРАЙМ

Иран не договорится с США, если они настоят на отказе от обогащения урана

Иран не пойдет на сделку с США, если Вашингтон будет настаивать на отказе от обогащения урана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T22:18+0300

2025-05-22T22:18+0300

2025-05-22T22:18+0300

сша

иран

ядерная сделка

уран

атомная энергетика

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ТЕГЕРАН, 22 мая - ПРАЙМ. Иран не пойдет на сделку с США, если Вашингтон будет настаивать на отказе от обогащения урана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Я могу совершенно отчётливо сказать, что соглашения не будет, если они захотят отнять у нашего народа право на использование мирного атома", - сказал он в эфире иранского телевидения. Глава МИД Ирана также подчеркнул, что Тегеран готов допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью для выстраивания доверия и чтобы продемонстрировать ее прозрачность. "Мы сейчас находимся на очень важном повороте: если нам удастся его преодолеть подходящим для Ирана образом, все остальное пойдет легко", - сказал он, комментируя текущие переговоры с США перед их новым раундом, который состоится в пятницу в Риме. Аракчи также заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) - текущую ядерную сделку, заключенную в 2015 году и истекающую в октябре текущего года, восстановить нельзя, о ней стоит забыть, хотя она и не мертва.

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сша, иран, ядерная сделка, уран, атомная энергетика