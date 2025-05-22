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"Камаз" снизил прогноз по продажам тяжелых грузовиков в России

"Камаз" снизил прогноз по продажам тяжелых грузовиков в России - 22.05.2025, ПРАЙМ

"Камаз" снизил прогноз по продажам тяжелых грузовиков в России

Российский производитель грузовой техники "Камаз" снизил собственный прогноз по продажам тяжелых грузовиков в России на 2025 год, ожидает объем рынка в пределах | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T17:10+0300

2025-05-22T17:10+0300

2025-05-22T17:10+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российский производитель грузовой техники "Камаз" снизил собственный прогноз по продажам тяжелых грузовиков в России на 2025 год, ожидает объем рынка в пределах 45-50 тысяч машин вместо прежних 80 тысяч, сообщил заместитель гендиректора ПАО "Камаз" Михаил Матасов. "Рынок тяжелых грузовиков, в первую очередь я о нем говорю, в этом году мы прогнозировали в начале года 80 тысяч. Сейчас мы понижаем прогноз рынка где-то до 45-50 тысяч. И это считаем таким базовым сценарием, но и он оптимистичный", - сказал он, выступая в Совете Федерации. Он отметил, что "нормальный, взвешенный" рынок грузовиков для России - 80-100 тысяч автомобилей в год, тогда как в прошлом году показатель составил 130 тысяч единиц. Также топ-менеджер "Камаза" обратил внимание на большое скопление на складах грузовиков китайского производства, ввезенных в прошлом году, которые "давят на "Камаз" по цене" при росте затрат на производство отечественной техники. "Достаточно сказать, что сейчас на складах порядка 40 тысяч тяжелых грузовиков китайского производства. У них есть возможность "отскакивать" по цене, и, таким образом, любой импорт из Юго-Восточной Азии автоматически можно рассматривать как демпинг", - заявил Матасов. Он добавил, что компания будет выполнять свои обязательства по специнвестконтрактам и не планирует снижать уровень локализации. "Наоборот, за эти два-три года мы только укрепили свои позиции с точки зрения локализации компонентной базы. Достаточно сказать, что если у нас был период в начале 2022 года, когда были сложности с выпуском определенных моделей, уже к лету 2022 года мы восстановили все объемы выпуска по всему модельному ряду", - подытожил Матасов.

https://1prime.ru/20250520/kamaz-857753896.html

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бизнес, россия, промышленность, камаз, совет федерации, авто