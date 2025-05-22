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Эксперт объяснил намерение Колумбии присоединиться к НБР БРИКС

Эксперт объяснил намерение Колумбии присоединиться к НБР БРИКС - 22.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил намерение Колумбии присоединиться к НБР БРИКС

Правительство Колумбии ищет альтернативы Бреттон-Вудским институтам (Международному валютному фонду и Всемирному банку) для решения своих финансовых проблем и... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T16:59+0300

2025-05-22T16:59+0300

2025-05-22T16:59+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Правительство Колумбии ищет альтернативы Бреттон-Вудским институтам (Международному валютному фонду и Всемирному банку) для решения своих финансовых проблем и субсидирования проектов в сфере развития, в том числе посредством Нового банка развития (НБР) БРИКС, заявил РИА Новости доцент департамента международных отношений колумбийского Университета Хавериана Эдуардо Велоса. Шестнадцатого мая президент Колумбии Густаво Петро объявил о запуске процесса присоединения к НБР. "Колумбийское государство после пандемии сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, которые означают нехватку ресурсов для развития... На международной арене и в традиционных источниках кредитования, связанных с Бреттон-Вудскими институтами, в которых доминируют Соединенные Штаты, возможности (для получения - ред.) финансирования начинают сокращаться. Таким образом, идея присоединения Колумбии к банку БРИКС становится стратегией выхода из финансово-кредитной проблемы, с которой сейчас столкнулось правительство", - пояснил эксперт. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о НБР. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

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банки, финансы, колумбия, нбр