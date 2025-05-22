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По Льгову могли ударить из HIMARS, считают в СК

По Льгову могли ударить из HIMARS, считают в СК - 22.05.2025, ПРАЙМ

По Льгову могли ударить из HIMARS, считают в СК

Удар украинских войск по Льгову в Курской области мог быть нанесен с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил РИА Новости сотрудник Военного... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T23:05+0300

2025-05-22T23:05+0300

2025-05-22T23:05+0300

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ЛЬГОВ (Курская обл.), 22 мая - ПРАЙМ. Удар украинских войск по Льгову в Курской области мог быть нанесен с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил РИА Новости сотрудник Военного следственного управления Следственного комитета России, который проводит осмотр места удара и изъял для проведения дальнейшей экспертизы осколки боеприпаса. До этого власти региона сообщали, что в результате украинского удара по Льгову пострадали 12 местных жителей, из них двое детей. Сотрудники военных следственных органов осмотрели место обстрела и установили обстоятельства удара. "В настоящее время сотрудниками главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации производится осмотр последствий обстрела в населенном пункте Льгов Курской области. В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки, предположительно, от РСЗО HIMARS. Все они будут изъяты и отправлены на экспертизу", - сообщил сотрудник военных следственных органов. По его словам, все пострадавшие местные жители находятся в лечебных учреждениях, где им оказывается необходимая медпомощь. Собеседник добавил, что после атаки посекло фасад многоквартирного жилого дома у места удара, там также выбило окна.

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