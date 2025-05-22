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Нефть дешевеет после сообщения о возможном увеличении добычи ОПЕК+

Нефть дешевеет после сообщения о возможном увеличении добычи ОПЕК+ - 22.05.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет после сообщения о возможном увеличении добычи ОПЕК+

Мировые цены на нефть в четверг утром усилили снижение и опускаются на порядка 1,6% после сообщения о возможном новом увеличении добычи ОПЕК+, свидетельствуют... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T10:40+0300

2025-05-22T10:40+0300

2025-05-22T10:40+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром усилили снижение и опускаются на порядка 1,6% после сообщения о возможном новом увеличении добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.31 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,56% - до 63,9 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,58%, до 60,6 доллара. До публикации новости нефть дешевела примерно на 0,3%. Ранее в четверг агентство Блумберг передало со ссылкой на делегатов, что страны ОПЕК+ рассматривают, среди прочего, возможность увеличения добычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле. Отмечается, что окончательное соглашение пока не достигнуто. Следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 1 июня. В начале апреля восьмерка "добровольцев" (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия) решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить нефтепроизводство в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято и для июня. Тем не менее эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в мае максимально разрешенная добыча увеличивается лишь на 253 тысячи баррелей в сутки, а в июне - на 359 тысяч.

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