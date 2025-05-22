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Цены на нефть слабо увеличиваются - 22.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Цены на нефть слабо увеличиваются
Цены на нефть слабо увеличиваются - 22.05.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть слабо увеличиваются
Мировые цены на нефть в четверг утром слабо увеличиваются, пока сдерживающие рост факторы сохраняются, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T09:06+0300
2025-05-22T09:06+0300
экономика
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром слабо увеличиваются, пока сдерживающие рост факторы сохраняются, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.01 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,17% - до 65,02 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 61,74 доллара. "Заголовки относительно событий вокруг Ирана и Израиля принесли краткосрочную надбавку за геополитический риск, но она, как правило, исчезает, если только перебои в поставках не становятся неизбежными", - комментирует агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana). При этом опасения вокруг экономики США снижают склонность инвесторов к риску и ограничивают рост цен на нефть, добавляет аналитик. Ранее телеканал CNN сообщил, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана. В то же время, как подчеркивают источники телеканала, все еще неясно, приняло ли руководство Израиля окончательное решение об ударах. Сдерживать рост котировок могут и данные по запасам нефти США. Так, за неделю по 16 мая их объем увеличился на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 443,2 миллиона баррелей.
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нефть, рынок, израиль, сша, иран, cnn
Экономика, Нефть, Рынок, ИЗРАИЛЬ, США, ИРАН, CNN
09:06 22.05.2025
 
Цены на нефть слабо увеличиваются

Цены на нефть слабо растут, пока сдерживающие рост факторы сохраняются

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкНефтянной насос
Нефтянной насос - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Борис Бабанов
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром слабо увеличиваются, пока сдерживающие рост факторы сохраняются, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.01 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,17% - до 65,02 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 61,74 доллара.
"Заголовки относительно событий вокруг Ирана и Израиля принесли краткосрочную надбавку за геополитический риск, но она, как правило, исчезает, если только перебои в поставках не становятся неизбежными", - комментирует агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana).
При этом опасения вокруг экономики США снижают склонность инвесторов к риску и ограничивают рост цен на нефть, добавляет аналитик.
Ранее телеканал CNN сообщил, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана. В то же время, как подчеркивают источники телеканала, все еще неясно, приняло ли руководство Израиля окончательное решение об ударах.
Сдерживать рост котировок могут и данные по запасам нефти США. Так, за неделю по 16 мая их объем увеличился на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 443,2 миллиона баррелей.
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ЭкономикаНефтьРынокИЗРАИЛЬСШАИРАНCNN
 
 
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