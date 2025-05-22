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Нефть дешевеет более чем на 1,5%

Нефть дешевеет более чем на 1,5% - 22.05.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет более чем на 1,5%

Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают снижаться более чем на 1,5% после сообщения о возможном дополнительном увеличении добычи ОПЕК+, свидетельствуют... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T15:00+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают снижаться более чем на 1,5% после сообщения о возможном дополнительном увеличении добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.49 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,54%, до 63,91 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,53%, до 60,63 доллара. До публикации новости нефть дешевела примерно на 0,3%, затем снижение приближалось к 2% и вскоре стабилизировалось вблизи 1,6%. Ранее в четверг агентство Блумберг передало со ссылкой на делегатов, что страны ОПЕК+ рассматривают, среди прочего, возможность увеличения добычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле, это в три раза больше планируемого. Отмечается, что окончательное соглашение пока не достигнуто. Следующее заседание восьми из участников ОПЕК+ запланировано на 1 июня. Трейдеры продолжают оценивать и статистику из США. В среду минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 16 мая увеличились на 1,3 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения показателя - на 1,85 миллиона.

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