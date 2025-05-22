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Цены на нефть немного замедлили снижение

Цены на нефть немного замедлили снижение - 22.05.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть немного замедлили снижение

Мировые цены на нефть в четверг вечером слегка замедлили снижение, свидетельствуют данные торгов. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T18:46+0300

2025-05-22T18:46+0300

2025-05-22T18:46+0300

энергетика

опек

нефть

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером слегка замедлили снижение, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.34 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,09%, до 64,19 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,06%, до 60,92 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела примерно на 1,5-1,6%. Ранее в четверг агентство Блумберг передало со ссылкой на делегатов, что восемь стран ОПЕК+ рассматривают, среди прочего, возможность увеличения добычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле. Отмечается, что окончательное соглашение пока не достигнуто. Следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 1 июня. "Мы видим реакцию рынка на свидетельства того, что ОПЕК отказывается от стратегии защиты цен… Это похоже на снятие пластыря: это нужно сделать одним махом", - цитирует канал CNBC аналитика Onyx Capital Group Гарри Чилигириана (Harry Tchiliguirian). У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+ - Алжира, Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Казахстана, Омана и России - помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить нефтепроизводство в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято и для июня. Тем не менее эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в мае максимально разрешенная добыча увеличивается лишь на 253 тысячи баррелей в сутки, а в июне - на 359 тысяч.

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опек, нефть