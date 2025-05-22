https://1prime.ru/20250522/peskov-857823577.html

В Кремле рассказали о предстоящем обмене пленными с Украиной

В Кремле рассказали о предстоящем обмене пленными с Украиной - 22.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о предстоящем обмене пленными с Украиной

Все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000 в быстром режиме, заявил пресс-секретарь... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T13:11+0300

2025-05-22T13:11+0300

2025-05-22T13:11+0300

спецоперация на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000 в быстром режиме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Это вопрос достаточно трудоемкий. Там, естественно, работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какое-то время. Эта работа продолжается, но, еще раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном, быстром режиме.", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоится ли обмен пленными на этой неделе

https://1prime.ru/20250521/peskov-857787229.html

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россия, общество , рф, украина, дмитрий песков