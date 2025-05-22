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СМИ: США не видят необходимости в снижении полотка цен на нефть РФ

СМИ: США не видят необходимости в снижении полотка цен на нефть РФ - 22.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: США не видят необходимости в снижении полотка цен на нефть РФ

Европейский чиновник заявил, что США не видят необходимости в снижении полотка цен на российскую нефть, установленного странами G7, передает агентство Рейтер. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T21:23+0300

2025-05-22T21:23+0300

2025-05-22T21:23+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Европейский чиновник заявил, что США не видят необходимости в снижении полотка цен на российскую нефть, установленного странами G7, передает агентство Рейтер. "США "не убеждены" в необходимости снижения предельных цен на российскую нефть", - говорится в публикации со ссылкой на европейского чиновника. Европейский чиновник подчеркнул, что позиция США заключается в том, что цены на нефть уже падают, но при этом Вашингтон открыт для этой идеи, и обсуждение будет продолжено. Рейтер в понедельник сообщал, что ЕС на этой неделе предложит странам G7 снизить потолок цены на доставляемую по морю нефть из России, скорее всего, до 50 долларов за баррель. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.

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сша, рф, нефть, ес, g7, санкции против рф