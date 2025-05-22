https://1prime.ru/20250522/programm-857834281.html
Путин поручил разработать программу восстановления приграничных регионов
Путин поручил разработать программу восстановления приграничных регионов - 22.05.2025, ПРАЙМ
Путин поручил разработать программу восстановления приграничных регионов
Необходимо подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей, заявил Владимир Путин на совещании... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T17:50+0300
2025-05-22T17:50+0300
2025-05-22T18:02+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Необходимо подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства."Поручаю Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей", - сказал президент.Он напомнил, что жители приграничных регионов, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, нуждаются в дополнительной поддержке. Речь идет о восстановлении жилья, социальных, транспортных объектов, о выплатах компенсаций за утраченное имущество, о поддержке переселенцев, тех, кто был вынужден покинуть родной дом и сейчас живет в пунктах временного размещения, у родственников или снимает жилье.Президент подчеркнул, что необходимо отстроить все разрушенное и помочь людям вернуться в родные села, где это позволяют условия безопасности. Кроме того, нужно восстановить транспортную и другую инфраструктуру, наладить устойчивую работу промышленных предприятий.Путин попросил правительство регулярно информировать его о работе над восстановлением пострадавших районов приграничья.
https://1prime.ru/20250521/putin-857775037.html
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россия, владимир путин, белгородская область, брянская область
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Путин, Белгородская область, Брянская область
Путин поручил разработать программу восстановления приграничных регионов
Путин поручил правительству разработать программу восстановления приграничных регионов
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Необходимо подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
"Поручаю Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей", - сказал президент.
Он напомнил, что жители приграничных регионов, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, нуждаются в дополнительной поддержке. Речь идет о восстановлении жилья, социальных, транспортных объектов, о выплатах компенсаций за утраченное имущество, о поддержке переселенцев, тех, кто был вынужден покинуть родной дом и сейчас живет в пунктах временного размещения, у родственников или снимает жилье.
Президент подчеркнул, что необходимо отстроить все разрушенное и помочь людям вернуться в родные села, где это позволяют условия безопасности. Кроме того, нужно восстановить транспортную и другую инфраструктуру, наладить устойчивую работу промышленных предприятий.
Путин попросил правительство регулярно информировать его о работе над восстановлением пострадавших районов приграничья.
Путин посетил Курскую область