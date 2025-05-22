Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил разработать программу восстановления приграничных регионов - 22.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250522/programm-857834281.html
Путин поручил разработать программу восстановления приграничных регионов
Путин поручил разработать программу восстановления приграничных регионов - 22.05.2025, ПРАЙМ
Путин поручил разработать программу восстановления приграничных регионов
Необходимо подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей, заявил Владимир Путин на совещании... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T17:50+0300
2025-05-22T18:02+0300
спецоперация на украине
россия
владимир путин
белгородская область
брянская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850745135_0:121:1251:825_1920x0_80_0_0_fa239688025b76116cf55806dddde562.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Необходимо подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства."Поручаю Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей", - сказал президент.Он напомнил, что жители приграничных регионов, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, нуждаются в дополнительной поддержке. Речь идет о восстановлении жилья, социальных, транспортных объектов, о выплатах компенсаций за утраченное имущество, о поддержке переселенцев, тех, кто был вынужден покинуть родной дом и сейчас живет в пунктах временного размещения, у родственников или снимает жилье.Президент подчеркнул, что необходимо отстроить все разрушенное и помочь людям вернуться в родные села, где это позволяют условия безопасности. Кроме того, нужно восстановить транспортную и другую инфраструктуру, наладить устойчивую работу промышленных предприятий.Путин попросил правительство регулярно информировать его о работе над восстановлением пострадавших районов приграничья.
https://1prime.ru/20250521/putin-857775037.html
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850745135_0:4:1251:942_1920x0_80_0_0_bc1d94973c31eab218da98e556bdfa73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, белгородская область, брянская область
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Путин, Белгородская область, Брянская область
17:50 22.05.2025 (обновлено: 18:02 22.05.2025)
 
Путин поручил разработать программу восстановления приграничных регионов

Путин поручил правительству разработать программу восстановления приграничных регионов

© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Необходимо подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
"Поручаю Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей", - сказал президент.
Он напомнил, что жители приграничных регионов, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, нуждаются в дополнительной поддержке. Речь идет о восстановлении жилья, социальных, транспортных объектов, о выплатах компенсаций за утраченное имущество, о поддержке переселенцев, тех, кто был вынужден покинуть родной дом и сейчас живет в пунктах временного размещения, у родственников или снимает жилье.
Президент подчеркнул, что необходимо отстроить все разрушенное и помочь людям вернуться в родные села, где это позволяют условия безопасности. Кроме того, нужно восстановить транспортную и другую инфраструктуру, наладить устойчивую работу промышленных предприятий.
Путин попросил правительство регулярно информировать его о работе над восстановлением пострадавших районов приграничья.
Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
Путин посетил Курскую область
Вчера, 08:53
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВладимир ПутинБелгородская областьБрянская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала