https://1prime.ru/20250522/programm-857834281.html

Путин поручил разработать программу восстановления приграничных регионов

Путин поручил разработать программу восстановления приграничных регионов - 22.05.2025, ПРАЙМ

Путин поручил разработать программу восстановления приграничных регионов

Необходимо подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей, заявил Владимир Путин на совещании... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T17:50+0300

2025-05-22T17:50+0300

2025-05-22T18:02+0300

спецоперация на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Необходимо подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства."Поручаю Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей", - сказал президент.Он напомнил, что жители приграничных регионов, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, нуждаются в дополнительной поддержке. Речь идет о восстановлении жилья, социальных, транспортных объектов, о выплатах компенсаций за утраченное имущество, о поддержке переселенцев, тех, кто был вынужден покинуть родной дом и сейчас живет в пунктах временного размещения, у родственников или снимает жилье.Президент подчеркнул, что необходимо отстроить все разрушенное и помочь людям вернуться в родные села, где это позволяют условия безопасности. Кроме того, нужно восстановить транспортную и другую инфраструктуру, наладить устойчивую работу промышленных предприятий.Путин попросил правительство регулярно информировать его о работе над восстановлением пострадавших районов приграничья.

https://1prime.ru/20250521/putin-857775037.html

белгородская область

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россия, владимир путин, белгородская область, брянская область