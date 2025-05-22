https://1prime.ru/20250522/rosstandart-857834086.html

"Тойота Мотор" отзывает в России 195 автомобилей Alphard

"Тойота Мотор" отзывает в России 195 автомобилей Alphard - 22.05.2025, ПРАЙМ

"Тойота Мотор" отзывает в России 195 автомобилей Alphard

Официальный представитель Toyota в России ООО "Тойота Мотор" отзывает 195 автомобилей Toyota Alphard, изготовленных с 30 сентября 2020 года по 31 марта 2021... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T17:44+0300

2025-05-22T17:44+0300

2025-05-22T17:44+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель Toyota в России ООО "Тойота Мотор" отзывает 195 автомобилей Toyota Alphard, изготовленных с 30 сентября 2020 года по 31 марта 2021 года, из-за проблем с креплением молдинга переднего капота, сообщил Росстандарт. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Toyota. Программа мероприятий представлена ООО "Тойота Мотор"... Отзыву подлежат 195 автомобилей Toyota Alphard, реализованных в период с 30 сентября 2020 года по 31 марта 2021 года", - говорится в сообщении. Причина отзыва - возможная деформация молдинга переднего капота при изменении температуры, вызванная недостатками конструкции крепления. "Если молдинг будет продолжать использоваться в таком состоянии, то он может отделиться от автомобиля и создать помехи для других транспортных средств", - уточнили в агентстве. На всех транспортных средствах, подпадающих под отзыв, будет проведена замена молдинга переднего капота. "Уполномоченные представители изготовителя ООО "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - сказано в сообщении. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.

https://1prime.ru/20250402/otzyv-856329875.html

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бизнес, россия, toyota, росстандарт, toyota camry, авто