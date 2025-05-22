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"Удержать Трампа". СМИ раскрыли главную цель Мерца по Украине - 22.05.2025, ПРАЙМ
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"Удержать Трампа". СМИ раскрыли главную цель Мерца по Украине
"Удержать Трампа". СМИ раскрыли главную цель Мерца по Украине - 22.05.2025, ПРАЙМ
"Удержать Трампа". СМИ раскрыли главную цель Мерца по Украине
Одной из ключевых внешнеполитических задач канцлера Германии Фридриха Мерца является предотвращение выхода президента США Дональда Трампа из переговорного... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T09:55+0300
2025-05-22T09:55+0300
политика
мировая экономика
банки
германия
украина
дональд трамп
фридрих мерц
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Одной из ключевых внешнеполитических задач канцлера Германии Фридриха Мерца является предотвращение выхода президента США Дональда Трампа из переговорного процесса по Украине. Об этом сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на источники в правительственных кругах ФРГ."Удержать Трампа... (в переговорном процессе - ред.) является одной из важнейших внешнеполитических целей федерального канцлера Фридриха Мерца", - отмечается в публикации издания. Во время телефонного разговора с Трампом 19 мая Мерц попытался добиться этого, предложив организовать "техническое совещание" - встречу на уровне переговорщиков для подготовки предстоящих мирных переговоров между Россией и Украиной. Газета сообщает, что Трамп, к облегчению европейских лидеров, согласился на это предложение.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник, который длился более двух часов. После беседы с российским лидером Трамп провел переговоры с европейским партнерами.
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мировая экономика, банки, германия, украина, дональд трамп, фридрих мерц, владимир зеленский, bild
Политика, Мировая экономика, Банки, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Bild
09:55 22.05.2025
 
"Удержать Трампа". СМИ раскрыли главную цель Мерца по Украине

Bild: цель Мерца - не дать Трампу выйти из переговоров по Украине

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Одной из ключевых внешнеполитических задач канцлера Германии Фридриха Мерца является предотвращение выхода президента США Дональда Трампа из переговорного процесса по Украине. Об этом сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на источники в правительственных кругах ФРГ.
"Удержать Трампа... (в переговорном процессе - ред.) является одной из важнейших внешнеполитических целей федерального канцлера Фридриха Мерца", - отмечается в публикации издания.
Во время телефонного разговора с Трампом 19 мая Мерц попытался добиться этого, предложив организовать "техническое совещание" - встречу на уровне переговорщиков для подготовки предстоящих мирных переговоров между Россией и Украиной. Газета сообщает, что Трамп, к облегчению европейских лидеров, согласился на это предложение.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник, который длился более двух часов. После беседы с российским лидером Трамп провел переговоры с европейским партнерами.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
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Вчера, 17:04
 
ПолитикаМировая экономикаБанкиГЕРМАНИЯУКРАИНАДональд ТрампФридрих МерцВладимир ЗеленскийBild
 
 
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