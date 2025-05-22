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"Удержать Трампа". СМИ раскрыли главную цель Мерца по Украине

"Удержать Трампа". СМИ раскрыли главную цель Мерца по Украине - 22.05.2025, ПРАЙМ

"Удержать Трампа". СМИ раскрыли главную цель Мерца по Украине

Одной из ключевых внешнеполитических задач канцлера Германии Фридриха Мерца является предотвращение выхода президента США Дональда Трампа из переговорного... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T09:55+0300

2025-05-22T09:55+0300

2025-05-22T09:55+0300

политика

мировая экономика

банки

германия

украина

дональд трамп

фридрих мерц

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Одной из ключевых внешнеполитических задач канцлера Германии Фридриха Мерца является предотвращение выхода президента США Дональда Трампа из переговорного процесса по Украине. Об этом сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на источники в правительственных кругах ФРГ."Удержать Трампа... (в переговорном процессе - ред.) является одной из важнейших внешнеполитических целей федерального канцлера Фридриха Мерца", - отмечается в публикации издания. Во время телефонного разговора с Трампом 19 мая Мерц попытался добиться этого, предложив организовать "техническое совещание" - встречу на уровне переговорщиков для подготовки предстоящих мирных переговоров между Россией и Украиной. Газета сообщает, что Трамп, к облегчению европейских лидеров, согласился на это предложение.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник, который длился более двух часов. После беседы с российским лидером Трамп провел переговоры с европейским партнерами.

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мировая экономика, банки, германия, украина, дональд трамп, фридрих мерц, владимир зеленский, bild