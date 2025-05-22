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Суд рассмотрит дело о хищениях на "Восточной верфи" во Владивостоке

Суд рассмотрит дело о хищениях на "Восточной верфи" во Владивостоке - 22.05.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит дело о хищениях на "Восточной верфи" во Владивостоке

Первомайский районный суд Владивостока в июне начнет рассмотрение уголовного дела о многомиллионных хищениях на судостроительном предприятии "Восточная верфь",... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T10:45+0300

2025-05-22T10:45+0300

2025-05-22T10:45+0300

владивосток

приморский край

приморье

"восточная верфь"

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – ПРАЙМ. Первомайский районный суд Владивостока в июне начнет рассмотрение уголовного дела о многомиллионных хищениях на судостроительном предприятии "Восточная верфь", сообщил суд. Ранее следователи сообщали об уголовном деле о хищении имущества АО "Восточная верфь" на сумму более 10 миллионов рублей, обвинения предъявлены пяти участникам, в том числе бывшему прокурору края Валерию Василенко, а также экс-ректору ВГУЭС, бывшему краевому депутату Геннадию Лазареву. Прокуратура в марте информировала, что в суд направлено дело о хищении имущества верфи на общую сумму свыше 13 миллионов рублей. Также фигурантам вменяется то, что они пытались похитить акции предприятия на сумму более 2,2 миллиона рублей. Дело в отношении Лазарева выделено в отдельное производство. "В Первомайском районном суде Владивостока по итогам предварительного слушания судом вынесено постановление, в соответствии с которым назначено судебное заседание по уголовному делу на 5 июня", - говорится в сообщении. Отмечается, что по делу проходят Василенко В.В., Кралевич С.Г., Широков В.В., Зубахин О.В., Поливода Я.В. Они обвиняются в совершении ряда преступлений, в том числе создании преступного сообщества и участии в его составе, мошенничестве и растрате имущества АО "Восточная верфь" на сумму более 10 миллионов рублей, легализации денег. По данным СУСК, Василенко, который был прокурором Приморского края с 1991 по 2005 год, руководил структурным подразделением преступного сообщества, возглавляемого Лазаревым. Фигуранты подозреваются в хищении средств гособоронзаказа, выделенных судостроительному предприятию АО "Восточная верфь", одним из основных акционеров которого являлся Лазарев. Также, по данным следствия, он с девятью сообщниками похитил 16 объектов госимущества и обманом получал деньги от поступивших на бюджет студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Лазарев с 1995 года неоднократно избирался депутатом законодательного собрания Приморья, многие годы был ректором Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Следствие считает его создателем ОПГ, сейчас он находится под домашним арестом.

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владивосток, приморский край, приморье, "восточная верфь"