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"Татнефть" планирует нарастить переработку нефти до 70%

"Татнефть" планирует нарастить переработку нефти до 70% - 22.05.2025, ПРАЙМ

"Татнефть" планирует нарастить переработку нефти до 70%

"Татнефть" сейчас перерабатывает 60% добываемой нефти, а в ближайшее время планирует нарастить этот показатель до 70%, рассказал генеральный директор "Татнефти" | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T16:01+0300

2025-05-22T16:01+0300

2025-05-22T16:01+0300

энергетика

нефть

татарстан

оренбургская область

калмыкия

наиль маганов

татнефть

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АЛЬМЕТЬЕВСК (Татарстан), 22 мая - ПРАЙМ. "Татнефть" сейчас перерабатывает 60% добываемой нефти, а в ближайшее время планирует нарастить этот показатель до 70%, рассказал генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов во время выступления на годовом собрании акционеров. "Современный комплекс "Танеко" был построен в чистом поле, с нуля. Сегодня мы перерабатываем 60% добываемой нефти, в ближайшее время будем перерабатывать 70%", – сказал он. "Татнефть" по итогам прошлого года увеличила производство нефтепродуктов на 1%, до 17,1 миллиона тонн, а производство газопродуктов уменьшилось на 12,9%, до 955 тысяч тонн. Переработка нефти снизилась на 0,3%, до 341 тысячи баррелей в сутки. "Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.

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татарстан

оренбургская область

калмыкия

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нефть, татарстан, оренбургская область, калмыкия, наиль маганов, татнефть