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"Татнефть" планирует нарастить переработку нефти до 70% - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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"Татнефть" планирует нарастить переработку нефти до 70%
"Татнефть" планирует нарастить переработку нефти до 70% - 22.05.2025, ПРАЙМ
"Татнефть" планирует нарастить переработку нефти до 70%
"Татнефть" сейчас перерабатывает 60% добываемой нефти, а в ближайшее время планирует нарастить этот показатель до 70%, рассказал генеральный директор "Татнефти" | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T16:01+0300
2025-05-22T16:01+0300
энергетика
нефть
татарстан
оренбургская область
калмыкия
наиль маганов
татнефть
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АЛЬМЕТЬЕВСК (Татарстан), 22 мая - ПРАЙМ. "Татнефть" сейчас перерабатывает 60% добываемой нефти, а в ближайшее время планирует нарастить этот показатель до 70%, рассказал генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов во время выступления на годовом собрании акционеров. "Современный комплекс "Танеко" был построен в чистом поле, с нуля. Сегодня мы перерабатываем 60% добываемой нефти, в ближайшее время будем перерабатывать 70%", – сказал он. "Татнефть" по итогам прошлого года увеличила производство нефтепродуктов на 1%, до 17,1 миллиона тонн, а производство газопродуктов уменьшилось на 12,9%, до 955 тысяч тонн. Переработка нефти снизилась на 0,3%, до 341 тысячи баррелей в сутки. "Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
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нефть, татарстан, оренбургская область, калмыкия, наиль маганов, татнефть
Энергетика, Нефть, ТАТАРСТАН, Оренбургская область, Калмыкия, Наиль Маганов, Татнефть
16:01 22.05.2025
 
"Татнефть" планирует нарастить переработку нефти до 70%

Гендиректор "Татнефти" Маганов: компания планирует нарастить переработку нефти до 70%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭмблема нефтяной компании "Татнефть"
Эмблема нефтяной компании Татнефть - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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АЛЬМЕТЬЕВСК (Татарстан), 22 мая - ПРАЙМ. "Татнефть" сейчас перерабатывает 60% добываемой нефти, а в ближайшее время планирует нарастить этот показатель до 70%, рассказал генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов во время выступления на годовом собрании акционеров.
"Современный комплекс "Танеко" был построен в чистом поле, с нуля. Сегодня мы перерабатываем 60% добываемой нефти, в ближайшее время будем перерабатывать 70%", – сказал он.
"Татнефть" по итогам прошлого года увеличила производство нефтепродуктов на 1%, до 17,1 миллиона тонн, а производство газопродуктов уменьшилось на 12,9%, до 955 тысяч тонн. Переработка нефти снизилась на 0,3%, до 341 тысячи баррелей в сутки.
"Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
Эмблема нефтяной компании Татнефть - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
Акционеры "Татнефти" утвердили финальные дивиденды по итогам 2024 года
11:57
 
ЭнергетикаНефтьТАТАРСТАНОренбургская областьКалмыкияНаиль МагановТатнефть
 
 
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