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Совет директоров "Т-Технологий" рекомендовал выплатить дивиденды

Совет директоров "Т-Технологий" рекомендовал выплатить дивиденды - 22.05.2025, ПРАЙМ

Совет директоров "Т-Технологий" рекомендовал выплатить дивиденды

Совет директоров "Т-Технологий" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2025 года в размере 33... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T10:16+0300

2025-05-22T10:16+0300

2025-05-22T10:16+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Т-Технологий" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2025 года в размере 33 рубля на акцию, говорится в материалах компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров МКПАО "Т-Технологии" принять на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров МКПАО "Т-Технологии" следующие решения: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО "Т-Технологии" по результатам деятельности МКПАО "Т-Технологии" за три месяца 2025 года в размере 33 рубля на 1 обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано утвердить 17 июля 2025 года.

https://1prime.ru/20250506/dividendy-857305671.html

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финансы, рынок, т-банк