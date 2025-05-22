Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совет директоров "Т-Технологий" рекомендовал выплатить дивиденды - 22.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250522/tbank-857814378.html
Совет директоров "Т-Технологий" рекомендовал выплатить дивиденды
Совет директоров "Т-Технологий" рекомендовал выплатить дивиденды - 22.05.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Т-Технологий" рекомендовал выплатить дивиденды
Совет директоров "Т-Технологий" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2025 года в размере 33... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T10:16+0300
2025-05-22T10:16+0300
экономика
финансы
рынок
т-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852390838_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_00d48cade16403b04020ff7bd6300dfa.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Т-Технологий" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2025 года в размере 33 рубля на акцию, говорится в материалах компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров МКПАО "Т-Технологии" принять на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров МКПАО "Т-Технологии" следующие решения: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО "Т-Технологии" по результатам деятельности МКПАО "Т-Технологии" за три месяца 2025 года в размере 33 рубля на 1 обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано утвердить 17 июля 2025 года.
https://1prime.ru/20250506/dividendy-857305671.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852390838_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_647ede4b61602e700b62a8f06947be2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рынок, т-банк
Экономика, Финансы, Рынок, Т-Банк
10:16 22.05.2025
 
Совет директоров "Т-Технологий" рекомендовал выплатить дивиденды

Совет директоров "Т-Технологий" рекомендовал выплатить дивиденды в 33 рубля на акцию

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкоматы Т-Банка
Банкоматы Т-Банка - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Т-Технологий" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2025 года в размере 33 рубля на акцию, говорится в материалах компании.
"Рекомендовать общему собранию акционеров МКПАО "Т-Технологии" принять на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров МКПАО "Т-Технологии" следующие решения: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО "Т-Технологии" по результатам деятельности МКПАО "Т-Технологии" за три месяца 2025 года в размере 33 рубля на 1 обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано утвердить 17 июля 2025 года.
Расчет на калькуляторе - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Акционеры "Т-Технологий" утвердили дивиденды за 2024 год
6 мая, 10:12
 
ЭкономикаФинансыРынокТ-Банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала