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Чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО в I квартале выросла на 50%
Чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО в I квартале выросла на 50% - 22.05.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО в I квартале выросла на 50%
МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") в первом квартале 2025 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 50% в годовом выражении, | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T10:24+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") в первом квартале 2025 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 50% в годовом выражении, до 33,5 миллиардов рублей, говорится в материале группы."Чистая прибыль группы за первый квартал 2025 года выросла на 50% и составила 33,5 миллиарда рублей (в первом квартале 2024 года - 22,3 миллиарда рублей)", - говорится в материале.Общая выручка группы за первый квартал 2025 года увеличилась в 2 раза, до 332 миллиардов рублей (в первом квартале 2024 года - 166 миллиардов рублей).Согласно материалам компании, рентабельность капитала за первый квартал 2025 года составила 24,6% (за первый квартал 2024 года - 31,7%). Количество клиентов выросло на 19% и превысило 50 миллионов (в первом квартале 2024 года - 41,9 миллиона)."Ожидания по росту на 2025 год: рост чистой прибыли группы минимум на 40% при рентабельности капитала больше 30%", - также отмечается в сообщении.Объем кредитного портфеля группы за вычетом резервов увеличился в 2,3 раза по сравнению с первым кварталом предыдущего года, до 2,5 триллионов рублей (на 31 марта 2024 года - 1,1 триллиона рублей). Общий объем кредитного портфеля группы вырос в 2,2 раза, до 2,8 триллиона рублей (на 31 марта 2024 года - 1,3 триллиона рублей)."Принимая во внимание исторически более значимый вклад второй половины года в динамику ключевых показателей бизнеса, а также продолжающийся процесс реализации интеграционных синергий в банковском бизнесе группы, мы подтверждаем восходящий тренд по ROE во втором полугодии и охраняем озвученный в прошлом квартале прогноз на весь 2025 год в части роста чистой прибыли не менее 40% и рентабельности капитала (ROE) выше 30%", - отметил президент Т-Технологий Станислав Близнюк.
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финансы, россия, т-банк
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Т-Банк
Чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО в I квартале выросла на 50%
МКПАО "Т-Технологии" в I квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 50%
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") в первом квартале 2025 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 50% в годовом выражении, до 33,5 миллиардов рублей, говорится в материале группы.
"Чистая прибыль группы за первый квартал 2025 года выросла на 50% и составила 33,5 миллиарда рублей (в первом квартале 2024 года - 22,3 миллиарда рублей)", - говорится в материале.
Общая выручка группы за первый квартал 2025 года увеличилась в 2 раза, до 332 миллиардов рублей (в первом квартале 2024 года - 166 миллиардов рублей).
Согласно материалам компании, рентабельность капитала за первый квартал 2025 года составила 24,6% (за первый квартал 2024 года - 31,7%). Количество клиентов выросло на 19% и превысило 50 миллионов (в первом квартале 2024 года - 41,9 миллиона).
"Ожидания по росту на 2025 год: рост чистой прибыли группы минимум на 40% при рентабельности капитала больше 30%", - также отмечается в сообщении.
Объем кредитного портфеля группы за вычетом резервов увеличился в 2,3 раза по сравнению с первым кварталом предыдущего года, до 2,5 триллионов рублей (на 31 марта 2024 года - 1,1 триллиона рублей). Общий объем кредитного портфеля группы вырос в 2,2 раза, до 2,8 триллиона рублей (на 31 марта 2024 года - 1,3 триллиона рублей).
"Принимая во внимание исторически более значимый вклад второй половины года в динамику ключевых показателей бизнеса, а также продолжающийся процесс реализации интеграционных синергий в банковском бизнесе группы, мы подтверждаем восходящий тренд по ROE во втором полугодии и охраняем озвученный в прошлом квартале прогноз на весь 2025 год в части роста чистой прибыли не менее 40% и рентабельности капитала (ROE) выше 30%", - отметил президент Т-Технологий Станислав Близнюк.
Совет директоров "Т-Технологий" рекомендовал выплатить дивиденды