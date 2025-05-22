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Цивилев оценил последствия хакерских атак на нефтегазовые компании
Цивилев оценил последствия хакерских атак на нефтегазовые компании - 22.05.2025, ПРАЙМ
Цивилев оценил последствия хакерских атак на нефтегазовые компании
Хакерские атаки на российские нефтегазовые компании в марте не нанесли ущерба отрасли, топливно-энергетический комплекс страны был заранее готов отразить... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T12:33+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Хакерские атаки на российские нефтегазовые компании в марте не нанесли ущерба отрасли, топливно-энергетический комплекс страны был заранее готов отразить угрозу, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Мы знали об этих угрозах, и топливно-энергетический комплекс готовился к этим угрозам… Все угрозы оценивались, все это допускалось, сценарии проигрывались. Поэтому в силу масштабной подготовки, случаи, о которых вы говорите… не нанесли серьезного ущерба", - ответил он на вопрос, как кибератаки на российские нефтегазовые компании, которые происходили в марте, повлияли на отрасль. В конце марта Роскомнадзор сообщал РИА Новости о хакерской атаке на "Лукойл", отмечал, что она не затронула критическую инфраструктуру компании.
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Энергетика, Технологии, РОССИЯ, РФ, Сергей Цивилев, Роскомнадзор, Лукойл
Цивилев оценил последствия хакерских атак на нефтегазовые компании
Цивилев: атаки на нефтегазовые компании в марте не нанесли ущерба отрасли
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Хакерские атаки на российские нефтегазовые компании в марте не нанесли ущерба отрасли, топливно-энергетический комплекс страны был заранее готов отразить угрозу, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Мы знали об этих угрозах, и топливно-энергетический комплекс готовился к этим угрозам… Все угрозы оценивались, все это допускалось, сценарии проигрывались. Поэтому в силу масштабной подготовки, случаи, о которых вы говорите… не нанесли серьезного ущерба", - ответил он на вопрос, как кибератаки на российские нефтегазовые компании, которые происходили в марте, повлияли на отрасль.
В конце марта Роскомнадзор сообщал РИА Новости о хакерской атаке на "Лукойл", отмечал, что она не затронула критическую инфраструктуру компании.
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