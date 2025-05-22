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Киев предложил странам Европы направлять на ВСУ часть своего ВВП - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Киев предложил странам Европы направлять на ВСУ часть своего ВВП
Киев предложил странам Европы направлять на ВСУ часть своего ВВП - 22.05.2025, ПРАЙМ
Киев предложил странам Европы направлять на ВСУ часть своего ВВП
Украина предложила странам Европы направлять часть своего ВВП на финансирование ВСУ, заявил в четверг украинский министр финансов Сергей Марченко. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T19:49+0300
2025-05-22T19:49+0300
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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Украина предложила странам Европы направлять часть своего ВВП на финансирование ВСУ, заявил в четверг украинский министр финансов Сергей Марченко. "Ведем диалог о возможности интеграции украинского военного потенциала в оборонную систему Европы… Что мы предлагаем: участие партнеров в финансировании украинских вооруженных сил и, соответственно, интеграцию украинской армии в оборонную систему Европы. Расходы на обеспечение украинских вооруженных сил для безопасности Европы составят небольшую долю ВВП ЕС", - написал Марченко на своей странице по итогам встречи глав министров финансов G7 . По его словам, расходы на ВСУ могут быть распределены между странами, которые готовы присоединиться к инициативе, и включены в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО. "Уверен, что такое решение имеет ряд стратегических преимуществ для Украины, в частности сохранение финансовой стабильности в 2026 году", - отметил Марченко. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 20 мая заявил, что в бюджете Украины не хватает 400–500 миллиардов гривен (от 9,6 до 12 миллиардов долларов) для финансирования ВСУ. Девятнадцатого февраля депутат Рады Нина Южанина заявила, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. В кабмине страны в конце апреля заявили, что повышение зарплат учителям потребует дополнительных расходов, что сейчас проблематично, так как собственные поступления в бюджет идут на армию.
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европа, украина, всу, ес
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, УКРАИНА, ВСУ, ЕС
19:49 22.05.2025
 
Киев предложил странам Европы направлять на ВСУ часть своего ВВП

Киев предложил странам Европы направлять часть своего ВВП на финансирование ВСУ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Украина предложила странам Европы направлять часть своего ВВП на финансирование ВСУ, заявил в четверг украинский министр финансов Сергей Марченко.
"Ведем диалог о возможности интеграции украинского военного потенциала в оборонную систему Европы… Что мы предлагаем: участие партнеров в финансировании украинских вооруженных сил и, соответственно, интеграцию украинской армии в оборонную систему Европы. Расходы на обеспечение украинских вооруженных сил для безопасности Европы составят небольшую долю ВВП ЕС", - написал Марченко на своей странице по итогам встречи глав министров финансов G7 .
По его словам, расходы на ВСУ могут быть распределены между странами, которые готовы присоединиться к инициативе, и включены в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО.
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"Уверен, что такое решение имеет ряд стратегических преимуществ для Украины, в частности сохранение финансовой стабильности в 2026 году", - отметил Марченко.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 20 мая заявил, что в бюджете Украины не хватает 400–500 миллиардов гривен (от 9,6 до 12 миллиардов долларов) для финансирования ВСУ.
Девятнадцатого февраля депутат Рады Нина Южанина заявила, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. В кабмине страны в конце апреля заявили, что повышение зарплат учителям потребует дополнительных расходов, что сейчас проблематично, так как собственные поступления в бюджет идут на армию.
 
Спецоперация на УкраинеЕВРОПАУКРАИНАВСУЕС
 
 
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