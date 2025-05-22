https://1prime.ru/20250522/xiaomi--857833328.html

Xiaomi представила 3-нм чип Xring 01 и электрокроссовер YU7

Xiaomi представила 3-нм чип Xring 01 и электрокроссовер YU7 - 22.05.2025, ПРАЙМ

Xiaomi представила 3-нм чип Xring 01 и электрокроссовер YU7

Китайская технологическая компания Xiaomi в четверг официально представила 3-нм чип собственной разработки Xring 01, а также новый электрокроссовер YU7,... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T17:22+0300

2025-05-22T17:22+0300

2025-05-22T17:22+0300

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ПЕКИН, 22 мая – ПРАЙМ. Китайская технологическая компания Xiaomi в четверг официально представила 3-нм чип собственной разработки Xring 01, а также новый электрокроссовер YU7, трансляция мероприятия, посвященного официальному релизу новых продуктов по случаю 15-летия компании, велась в официальном аккаунте Xiaomi в соцсети Weibo. Как сообщили в компании, процессор Xring 01 разработан Xiaomi по передовому 3-нм технологическому процессу второго поколения, его площадь составляет 109 квадратных миллиметров, на которой располагается 19 миллиардов транзисторов. Xring 01 оснащен 10-ядерной процессорной архитектурой, которая включает два ядра Cortex-X925, а также 16-ядерным графическим процессором Immortalis-G925. Заявляется, что производительность и энергопотребление Xring 01 сопоставима с лидерами рынка. Чип будет использоваться в новом флагманском смартфоне компании Xiaomi 15S PRO и планшете Xiaomi 7 Ultra, презентация которых также состоялась в четверг. На мероприятии также был представлен новый электрокроссовер Xiaomi YU7. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 3,23 секунды, при этом кратчайший тормозной путь с 100 километров в час до 0 составляет 33,9 метра, максимальная скорость Xiaomi YU7 - 253 километра в час. Он оснащен электродвигателем Xiaomi V6s Plus с максимальной мощностью 690 лошадиных сил. Длина автомобиля составляет 4,9 метра, ширина - 1,99 метра, высота - 1,6 метра. Максимальный запас хода на одной зарядке - 835 километров, по заявлению компании, по этому показателю новинка компании занимает первое место среди средних и больших электрических внедорожников. Компания заявляет, что после 15 минут зарядки Xiaomi YU7 будет способен проехать 620 километров. Автомобиль будет представлен в трех цветах. Старт продаж намечен на июль.

https://1prime.ru/20250227/xiaomi-855325119.html

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технологии, пекин, xiaomi, weibo, авто