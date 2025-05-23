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"БАС" откроет сеть центров технического обслуживания беспилотников - 23.05.2025, ПРАЙМ
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"БАС" откроет сеть центров технического обслуживания беспилотников
"БАС" откроет сеть центров технического обслуживания беспилотников - 23.05.2025, ПРАЙМ
"БАС" откроет сеть центров технического обслуживания беспилотников
Компания "БАС" планирует открыть сеть центров технического обслуживания и ремонта беспилотников в регионах России к 2026 году, первый центр уже появился в... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T02:47+0300
2025-05-23T02:47+0300
бизнес
россия
нижний новгород
москва
пермь
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МОСКВА, 23 – ПРАЙМ. Компания "БАС" планирует открыть сеть центров технического обслуживания и ремонта беспилотников в регионах России к 2026 году, первый центр уже появился в Нижнем Новгороде, рассказал РИА Новости генеральный директор ООО "БАС" Алексей Варятченко. "К 2026 году ООО "БАС" открывает сеть центров технического обслуживания и ремонта (ТОиР) беспилотников в регионах. В Нижнем Новгороде первый сервисный центр уже появился на территории НПЦ БАС", — сказал Варятченко. Он добавил, что в ближайшее время центры технического обслуживания и ремонта заработают на площадке столичного индустриального парка "Руднево", в Перми, Новосибирске, Балашове (Саратовская область) и Ростове-на-Дону. Центры будут осуществлять сервисное послепродажное обслуживании и проведение регламентных работ, которые в России ранее официально никто не выполнял. Концепция центров разработана экспертами ООО "БАС" с учетом географии использования беспилотников в стране. Кроме того, центры будут предоставлять технической обслуживание беспилотников на любой компонентной базе независимо от страны производителя. Сроки ремонта беспилотников зависят от выявленной проблемы и составляют от одного дня, пояснил Варятченко. "Низкая стоимость обслуживания обусловлена прямыми закупками комплектующих у производителя. Благодаря оптимально выстроенной логистике, ООО "БАС" гарантирует скорость и качество выполняемых слуг. Концепция ТОиРов подразумевает выезд специалиста либо логистику неисправного дрона на расстояние до 800 километров от места расположения ТОиР", — добавил он.
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бизнес, россия, нижний новгород, москва, пермь
Бизнес, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, МОСКВА, ПЕРМЬ
02:47 23.05.2025
 
"БАС" откроет сеть центров технического обслуживания беспилотников

"БАС" планирует открыть сеть центров технического обслуживания и ремонта беспилотников

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МОСКВА, 23 – ПРАЙМ. Компания "БАС" планирует открыть сеть центров технического обслуживания и ремонта беспилотников в регионах России к 2026 году, первый центр уже появился в Нижнем Новгороде, рассказал РИА Новости генеральный директор ООО "БАС" Алексей Варятченко.
"К 2026 году ООО "БАС" открывает сеть центров технического обслуживания и ремонта (ТОиР) беспилотников в регионах. В Нижнем Новгороде первый сервисный центр уже появился на территории НПЦ БАС", — сказал Варятченко.
Он добавил, что в ближайшее время центры технического обслуживания и ремонта заработают на площадке столичного индустриального парка "Руднево", в Перми, Новосибирске, Балашове (Саратовская область) и Ростове-на-Дону. Центры будут осуществлять сервисное послепродажное обслуживании и проведение регламентных работ, которые в России ранее официально никто не выполнял. Концепция центров разработана экспертами ООО "БАС" с учетом географии использования беспилотников в стране.
Кроме того, центры будут предоставлять технической обслуживание беспилотников на любой компонентной базе независимо от страны производителя. Сроки ремонта беспилотников зависят от выявленной проблемы и составляют от одного дня, пояснил Варятченко.
"Низкая стоимость обслуживания обусловлена прямыми закупками комплектующих у производителя. Благодаря оптимально выстроенной логистике, ООО "БАС" гарантирует скорость и качество выполняемых слуг. Концепция ТОиРов подразумевает выезд специалиста либо логистику неисправного дрона на расстояние до 800 километров от места расположения ТОиР", — добавил он.
 
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