https://1prime.ru/20250523/benzin-857867890.html
Бензин Аи-92 на Петербургской бирже подорожал за неделю
Бензин Аи-92 на Петербургской бирже подорожал за неделю - 23.05.2025, ПРАЙМ
Бензин Аи-92 на Петербургской бирже подорожал за неделю
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за прошедшую рабочую неделю выросла на 1,58%, марка Аи-95 тоже подорожала, но символически - на 0,1%, следует из... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T15:51+0300
2025-05-23T15:51+0300
2025-05-23T15:51+0300
экономика
сергей цивилев
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за прошедшую рабочую неделю выросла на 1,58%, марка Аи-95 тоже подорожала, но символически - на 0,1%, следует из материалов торгов. Только за пятницу цена на бензин Аи-92 выросла на 0,2%, до 57 102 рублей за тонну. В то же время марка Аи-95 подешевела на 0,22% - до 60 705 рублей за тонну. Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подорожала на 0,41% - до 59 707 рублей. Мазут вырос в цене на 2,08%, до 17 478 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,35%, до 71 243 рублей. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) подскочила на 9,71% - до 16 663 рублей за тонну. Минэнерго РФ сохраняет цель роста розничных цен на топливо в пределах инфляции, несмотря на дополнительное повышение ставок акциза, заявлял глава ведомства Сергей Цивилев. Тем временем правительство РФ обсуждает продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей на сентябрь-октябрь, заявлял вице-премьер Александр Новак. Кабмин продлил с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью эмбарго сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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сергей цивилев, александр новак, еаэс
Экономика, Сергей Цивилев, Александр Новак, ЕАЭС
Бензин Аи-92 на Петербургской бирже подорожал за неделю
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 1,58%
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за прошедшую рабочую неделю выросла на 1,58%, марка Аи-95 тоже подорожала, но символически - на 0,1%, следует из материалов торгов.
Только за пятницу цена на бензин Аи-92 выросла на 0,2%, до 57 102 рублей за тонну. В то же время марка Аи-95 подешевела на 0,22% - до 60 705 рублей за тонну.
Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подорожала на 0,41% - до 59 707 рублей.
Мазут вырос в цене на 2,08%, до 17 478 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,35%, до 71 243 рублей. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) подскочила на 9,71% - до 16 663 рублей за тонну.
Минэнерго РФ сохраняет цель роста розничных цен на топливо в пределах инфляции, несмотря на дополнительное повышение ставок акциза, заявлял глава ведомства Сергей Цивилев.
Тем временем правительство РФ обсуждает продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей на сентябрь-октябрь, заявлял вице-премьер Александр Новак. Кабмин продлил с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью эмбарго сохраняется.
Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,08%, дизтопливо - на 0,04%