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FT: партия Фараджа обещает отменить запрет на бурение в Северном море - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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FT: партия Фараджа обещает отменить запрет на бурение в Северном море
FT: партия Фараджа обещает отменить запрет на бурение в Северном море - 23.05.2025, ПРАЙМ
FT: партия Фараджа обещает отменить запрет на бурение в Северном море
Британская популистская партия Reform UK обещает энергетическим компаниям отменить запрет на бурение новых нефтяных скважин в Северном море в случае победы на... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T21:00+0300
2025-05-23T21:00+0300
энергетика
северное море
найджел фарадж
дональд трамп
сша
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ЛОНДОН, 23 мая - ПРАЙМ. Британская популистская партия Reform UK обещает энергетическим компаниям отменить запрет на бурение новых нефтяных скважин в Северном море в случае победы на следующих выборах, сообщает газета Financal Times со ссылкой на представителей отрасли. Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп порекомендовал Великобритании стимулировать нефтедобычу в Северном море, чтобы снизить стоимость энергии в стране. По данным газеты, заместитель лидера партии Ричард Тайс "в последние недели обратился к ряду руководителей энергетических компаний с просьбой поддержать Reform, пообещав в "первый же день" после прихода к власти начать борьбу с политикой нулевых выбросов, в частности отменив ограничения на разведку новых месторождений нефти и газа". Партия также обещает направить миллиарды долларов на новые инвестиции в добычу ископаемого топлива и сократить налоги на отрасль, однако взамен хочет передать государству долю в энергетических проектах. В комментарии газете Тайс подтвердил, что проводил встречи с представителями отрасли и что партия намерена разрешить выдачу лицензий на бурение. "Менее чем через четыре года произойдут кардинальные изменения. Компании должны заранее подготовить свои заявки на получение лицензий, чтобы они были быстро обработаны сразу после формирования правительства нашей партией", - заявил он. Сами представители отрасли настороженно отнеслись к заявлениям Тайса, так как до выборов четыре года, а организационный ресурс самой партии вызывает сомнения. В мае, согласно данным опросов, поддержка Reform UK среди избирателей достигла рекордного уровня. Аналитики отмечают, что такой уровень поддержки уже почти мог бы дать партии большинство мест в парламенте. Лидер Reform Найджел Фарадж ранее положительно высказывался о Трампе, а недавний манифест партии обещает снижение налогов на бизнес и отказ от целей по сокращению парниковых газов.
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северное море, найджел фарадж, дональд трамп, сша, нефть
Энергетика, Северное море, Найджел Фарадж, Дональд Трамп, США, Нефть
21:00 23.05.2025
 
FT: партия Фараджа обещает отменить запрет на бурение в Северном море

FT: партия Reform UK обещает отменить запрет на бурение скважин в Северном море

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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ЛОНДОН, 23 мая - ПРАЙМ. Британская популистская партия Reform UK обещает энергетическим компаниям отменить запрет на бурение новых нефтяных скважин в Северном море в случае победы на следующих выборах, сообщает газета Financal Times со ссылкой на представителей отрасли.
Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп порекомендовал Великобритании стимулировать нефтедобычу в Северном море, чтобы снизить стоимость энергии в стране.
По данным газеты, заместитель лидера партии Ричард Тайс "в последние недели обратился к ряду руководителей энергетических компаний с просьбой поддержать Reform, пообещав в "первый же день" после прихода к власти начать борьбу с политикой нулевых выбросов, в частности отменив ограничения на разведку новых месторождений нефти и газа".
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Партия также обещает направить миллиарды долларов на новые инвестиции в добычу ископаемого топлива и сократить налоги на отрасль, однако взамен хочет передать государству долю в энергетических проектах.
В комментарии газете Тайс подтвердил, что проводил встречи с представителями отрасли и что партия намерена разрешить выдачу лицензий на бурение.
"Менее чем через четыре года произойдут кардинальные изменения. Компании должны заранее подготовить свои заявки на получение лицензий, чтобы они были быстро обработаны сразу после формирования правительства нашей партией", - заявил он.
Сами представители отрасли настороженно отнеслись к заявлениям Тайса, так как до выборов четыре года, а организационный ресурс самой партии вызывает сомнения.
В мае, согласно данным опросов, поддержка Reform UK среди избирателей достигла рекордного уровня. Аналитики отмечают, что такой уровень поддержки уже почти мог бы дать партии большинство мест в парламенте. Лидер Reform Найджел Фарадж ранее положительно высказывался о Трампе, а недавний манифест партии обещает снижение налогов на бизнес и отказ от целей по сокращению парниковых газов.
 
ЭнергетикаСеверное мореНайджел ФараджДональд ТрампСШАНефть
 
 
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