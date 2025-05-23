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В России обнаружили более 15 килограммов кокаина в розах из Эквадора

В России обнаружили более 15 килограммов кокаина в розах из Эквадора - 23.05.2025, ПРАЙМ

В России обнаружили более 15 килограммов кокаина в розах из Эквадора

Более 15 килограммов кокаина стоимостью на черном рынке около 200 миллионов рублей обнаружили российские таможенники в розах из Эквадора, сообщили в... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T11:56+0300

2025-05-23T11:56+0300

2025-05-23T11:56+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Более 15 килограммов кокаина стоимостью на черном рынке около 200 миллионов рублей обнаружили российские таможенники в розах из Эквадора, сообщили в пресс-службе ФТС России. "Более 15,6 кг кокаина выявили сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России во взаимодействии с Центральной оперативной таможней в цветочной продукции, прибывшей в фуре из Эквадора. Стоимость наркотика на черном рынке составляет около 200 млн рублей.", - говорится в сообщении. Отмечается, что оперативники установили получателя сомнительного груза, им оказался гражданин Колумбии. Действуя по указанию кураторов, он спрятал картонные коробки с цветами в арендованном гараже в Московской области. Там изъяли четыре пакета с белым порошком, и еще четыре – при обыске съемной квартиры подозреваемого. Сообщается, что экспертиза установила, что в розах находился кокаин. Возбуждено уголовное дело по п.п. "а" и "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье - пожизненное лишение свободы. Мероприятия проводились совместно с ФСБ России.

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