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Грузия запретила россиянам вывозить автомобили в третьи страны
Грузия запретила россиянам вывозить автомобили в третьи страны - 23.05.2025, ПРАЙМ
Грузия запретила россиянам вывозить автомобили в третьи страны
Грузия ввела запрет для граждан России и Белоруссии экспортировать и реэкспортировать автомобили в третьи страны, сообщили РИА Новости в Агентстве услуг МВД... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T11:38+0300
2025-05-23T11:38+0300
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ТБИЛИСИ, 23 мая - ПРАЙМ. Грузия ввела запрет для граждан России и Белоруссии экспортировать и реэкспортировать автомобили в третьи страны, сообщили РИА Новости в Агентстве услуг МВД республики. "Подтверждаем: запрет действует с 15 мая",- заявили по горячей линии, отвечая на соответствующий вопрос.Экспорт и реэкспорт в направлении России и Белоруссии были запрещены и ранее, но граждане этих стран не были ограничены в реэкспорте в другие страны из Грузии. Теперь эта возможность для них закрыта.
https://1prime.ru/20250506/zakharova-857324447.html
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МВД, Авто
Грузия запретила россиянам вывозить автомобили в третьи страны
Грузия запретила гражданам России и Белоруссии вывоз автомобилей в третьи страны с 15 мая
ТБИЛИСИ, 23 мая - ПРАЙМ. Грузия ввела запрет для граждан России и Белоруссии экспортировать и реэкспортировать автомобили в третьи страны, сообщили РИА Новости в Агентстве услуг МВД республики.
"Подтверждаем: запрет действует с 15 мая",- заявили по горячей линии, отвечая на соответствующий вопрос.
Экспорт и реэкспорт в направлении России и Белоруссии были запрещены и ранее, но граждане этих стран не были ограничены в реэкспорте в другие страны из Грузии. Теперь эта возможность для них закрыта.
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