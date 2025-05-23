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Грузия запретила россиянам вывозить автомобили в третьи страны - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Грузия запретила россиянам вывозить автомобили в третьи страны
Грузия запретила россиянам вывозить автомобили в третьи страны - 23.05.2025, ПРАЙМ
Грузия запретила россиянам вывозить автомобили в третьи страны
Грузия ввела запрет для граждан России и Белоруссии экспортировать и реэкспортировать автомобили в третьи страны, сообщили РИА Новости в Агентстве услуг МВД... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T11:38+0300
2025-05-23T11:38+0300
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ТБИЛИСИ, 23 мая - ПРАЙМ. Грузия ввела запрет для граждан России и Белоруссии экспортировать и реэкспортировать автомобили в третьи страны, сообщили РИА Новости в Агентстве услуг МВД республики. "Подтверждаем: запрет действует с 15 мая",- заявили по горячей линии, отвечая на соответствующий вопрос.Экспорт и реэкспорт в направлении России и Белоруссии были запрещены и ранее, но граждане этих стран не были ограничены в реэкспорте в другие страны из Грузии. Теперь эта возможность для них закрыта.
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бизнес, россия, грузия, белоруссия, мвд, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МВД, Авто
11:38 23.05.2025
 
Грузия запретила россиянам вывозить автомобили в третьи страны

Грузия запретила гражданам России и Белоруссии вывоз автомобилей в третьи страны с 15 мая

© Unsplash/Etienne Dayer Флаг Грузии
Флаг Грузии
© Unsplash/Etienne Dayer
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ТБИЛИСИ, 23 мая - ПРАЙМ. Грузия ввела запрет для граждан России и Белоруссии экспортировать и реэкспортировать автомобили в третьи страны, сообщили РИА Новости в Агентстве услуг МВД республики.
"Подтверждаем: запрет действует с 15 мая",- заявили по горячей линии, отвечая на соответствующий вопрос.
Экспорт и реэкспорт в направлении России и Белоруссии были запрещены и ранее, но граждане этих стран не были ограничены в реэкспорте в другие страны из Грузии. Теперь эта возможность для них закрыта.
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