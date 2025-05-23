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Грузия запретила россиянам вывозить автомобили в третьи страны

Грузия запретила россиянам вывозить автомобили в третьи страны - 23.05.2025, ПРАЙМ

Грузия запретила россиянам вывозить автомобили в третьи страны

Грузия ввела запрет для граждан России и Белоруссии экспортировать и реэкспортировать автомобили в третьи страны, сообщили РИА Новости в Агентстве услуг МВД... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T11:38+0300

2025-05-23T11:38+0300

2025-05-23T11:38+0300

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ТБИЛИСИ, 23 мая - ПРАЙМ. Грузия ввела запрет для граждан России и Белоруссии экспортировать и реэкспортировать автомобили в третьи страны, сообщили РИА Новости в Агентстве услуг МВД республики. "Подтверждаем: запрет действует с 15 мая",- заявили по горячей линии, отвечая на соответствующий вопрос.Экспорт и реэкспорт в направлении России и Белоруссии были запрещены и ранее, но граждане этих стран не были ограничены в реэкспорте в другие страны из Грузии. Теперь эта возможность для них закрыта.

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бизнес, россия, грузия, белоруссия, мвд, авто