https://1prime.ru/20250523/iran-857842360.html

Иран и США проведут пятый раунд переговоров по ядерной сделке

Иран и США проведут пятый раунд переговоров по ядерной сделке - 23.05.2025, ПРАЙМ

Иран и США проведут пятый раунд переговоров по ядерной сделке

Иран и США проведут при посредничестве Омана в пятницу пятый раунд переговоров по иранской ядерной программе, их целью является выработка сделки, которая... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T00:20+0300

2025-05-23T00:20+0300

2025-05-23T00:20+0300

энергетика

мировая экономика

экономика

иран

сша

тегеран

дональд трамп

стив уиткофф

али хаменеи

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857842360.jpg?1747948806

ТЕГЕРАН, 23 мая - ПРАЙМ. Иран и США проведут при посредничестве Омана в пятницу пятый раунд переговоров по иранской ядерной программе, их целью является выработка сделки, которая позволит США не допустить создание Ираном ядерного оружия, а Ирану – отменить американские санкции. К настоящему моменту, спустя почти полтора месяца после начала возобновленного диалога по вопросу иранского атома, стороны успели провести четыре раунда переговоров, в ходе которых они представили свое видение проблем. Со стороны Ирана переговоры возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, со стороны США – спецпосланник президента Стив Уиткофф. Несмотря на то, что иранская сторона говорила о прогрессе в переговорах с США, а президент Дональд Трамп после четвертого раунда указывал на близость сторон к сделке, участие Тегерана в новом раунде переговоров оказалось на время под вопросом. Причиной этому стало заявление Уиткоффа, потребовавшего от Ирана полностью отказаться от технологии обогащения урана для достижения сделки. После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал ошибкой требования США к Ирану отказаться от обогащения урана и выразил сомнения, что непрямые переговоры с Вашингтоном приведут к результату. В Иране подчеркнули, что продолжат обогащение как в случае, если достигнут договоренности с США, так и без нее, а также указали, что сделка не состоится, если США будут требовать полной остановки обогащения урана. При этом в Тегеране говорили о готовности сократить уровень обогащения урана. Вслед за этим инцидентом глава МИД Ирана сообщил, что иранская сторона изучает вопрос, будет ли она принимать участие в пятом раунде переговоров с США или нет. Тем не менее, 21 мая Тегеран подтвердил участие в предстоящих переговорах. Напряженности вокруг переговоров добавляют и сообщения о готовности Израиля нанести удар по ядерным объектам Ирана, на что Тегеран отреагировал, обратившись в ООН и МАГАТЭ с просьбой принять меры для защиты ядерной индустрии страны. В своем обращении Иран также заранее предупредил, что будет считать Вашингтон соучастником израильской атаки. Переговоры между США и Ираном стартовали в апреле после того, как Трамп в начале марта направил письмо Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Обсуждаемая сделка может выйти за рамки сугубо ирано-американского двустороннего соглашения. С одной стороны, она может частично или полностью подключить участников заключенного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки): глава иранского МИД в ходе апрельских визитов в Россию и Китай говорил о возможной роли этих стран в соглашении, а также упоминал о своей готовности посетить страны "евротройки" - Великобританию, Германию, Францию, которые вместе с Россией и КНР являются членами СВПД. С другой, к соглашению могут быть подключены и ближневосточные государства. Так, газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Тегеран предложил сформировать ядерный консорциум с участием государств Ближнего Востока и с привлечением инвестиций из США. Этот проект был предложен в качестве альтернативы требованию США о полном отказе Ирана от своей ядерной программы и предполагал обогащение Ираном урана на уровне 3,67% для гражданских целей. В отличие от подписанного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), новое соглашение может быть бессрочным. В то же время заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи в разговоре с РИА Новости перед пятым раундом переговоров отмечал, что Тегеран и Вашингтон не обсуждали вопрос стран-гарантов соблюдения возможного будущего соглашения по ядерной проблематике. Действующая на данный момент ядерная сделка была заключена десятилетие назад Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, и предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.

иран

сша

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, стив уиткофф, али хаменеи, мид, оон, магатэ