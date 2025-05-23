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Раскрыто, что произошло в командовании ВСУ после удара "Искандера" - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Раскрыто, что произошло в командовании ВСУ после удара "Искандера"
Раскрыто, что произошло в командовании ВСУ после удара "Искандера" - 23.05.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, что произошло в командовании ВСУ после удара "Искандера"
Удар ВС России "Искандер-М" по лагерю подготовки бойцов Вооруженных сил Украины раскрыл острые разногласия внутри командования украинской армии. Об этом в... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T09:38+0300
2025-05-23T09:38+0300
спецоперация на украине
вс россии
искандер-м
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Удар ВС России "Искандер-М" по лагерю подготовки бойцов Вооруженных сил Украины раскрыл острые разногласия внутри командования украинской армии. Об этом в материале для издания InfoBRICS написал независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич."Этот российский удар выявил острые разногласия в командном составе киевского режима: некоторые офицеры подали в отставку вследствие того, что они назвали "бессмысленными приказами и ненужными жертвами", — заметил автор статьи.Ранее Министерство обороны России опубликовало сведения о ликвидации до 70 солдат ВСУ в результате удара ракетного комплекса "Искандер" по лагерю подготовки в Сумской области.
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вс россии, искандер-м, всу
Спецоперация на Украине, ВС России, Искандер-М, ВСУ
09:38 23.05.2025
 
Раскрыто, что произошло в командовании ВСУ после удара "Искандера"

IB: удар по полигону в Сумах раскрыл острые разногласия внутри командования ВСУ

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВторой этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Удар ВС России "Искандер-М" по лагерю подготовки бойцов Вооруженных сил Украины раскрыл острые разногласия внутри командования украинской армии. Об этом в материале для издания InfoBRICS написал независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич.
"Этот российский удар выявил острые разногласия в командном составе киевского режима: некоторые офицеры подали в отставку вследствие того, что они назвали "бессмысленными приказами и ненужными жертвами", — заметил автор статьи.
Ранее Министерство обороны России опубликовало сведения о ликвидации до 70 солдат ВСУ в результате удара ракетного комплекса "Искандер" по лагерю подготовки в Сумской области.
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