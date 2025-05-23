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СМИ: производители не смогут продавать коньяк в США после новых пошлин

СМИ: производители не смогут продавать коньяк в США после новых пошлин - 23.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: производители не смогут продавать коньяк в США после новых пошлин

Французские производители коньячной продукции не смогут реализовывать свою продукцию на американском рынке в случае введения новых таможенных пошлин США, такое... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T21:03+0300

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ПАРИЖ, 23 мая - ПРАЙМ. Французские производители коньячной продукции не смогут реализовывать свою продукцию на американском рынке в случае введения новых таможенных пошлин США, такое мнение высокопоставленного источника из коньячной отрасли приводит агентство Reuters. Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, а переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. "Пошлины в 50%, предложенные президентом Трампом, будут означать, что мы больше не сможем продавать нашу продукцию в Соединенных Штатах, которые являются нашим крупнейшим рынком, на который приходится более 50% продаж коньяка по объему", - цитирует агентство источник. По его словам, новые меры поставили бы французских производителей в невыгодное положение по сравнению с основными международными конкурентами, которые облагаются налогами в гораздо меньших размерах. В апреле Федерация экспортеров вин и крепких напитков Франции (FEVS) выразила опасения, что импортные пошлины США могут привести к снижению экспорта на 800 миллионов евро. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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сша, дональд трамп, ес, коньяк, пошлины