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МИД: Россия продолжит готовить документами по урегулированию на Украине

МИД: Россия продолжит готовить документами по урегулированию на Украине - 23.05.2025, ПРАЙМ

МИД: Россия продолжит готовить документами по урегулированию на Украине

Россия продолжит работу над документами об условиях урегулирования украинского конфликта, несмотря на провокации Киева и массированные атаки БПЛА, заявил глава... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T19:33+0300

2025-05-23T19:33+0300

2025-05-23T19:33+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия продолжит работу над документами об условиях урегулирования украинского конфликта, несмотря на провокации Киева и массированные атаки БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров отметил, что в Москве считают массированные атаки беспилотников "прямым следствием поддержки украинских нацистов, прежде всего, со стороны некоторых европейских стран во главе с Британией, Францией, Германией, руководством Европейского Союза". "Налицо попытка сорвать мирные переговоры и подорвать процесс, начатый в Стамбуле по итогам договоренности между президентом России В.В. Путиным и президентом США Д. Трампом. Он предусматривал обмен военнопленными "тысяча на тысячу" и продолжение работы над документами, в которых будут сформулированы конкретные условия и требования, выполнение которых необходимо для заключения договоренностей. Будем продолжать эту работу, невзирая ни на какие провокации", - сказал Лавров. По его словам, в Москве убеждены, что ЕС несет "свою долю ответственности за эти преступления". "Будем твердо добиваться того, чтобы был положен конец этой политике", - сказал министр. "Остаемся привержены мирному урегулированию. Мы всегда открыты для переговоров. Президент России Владимир Путин это неоднократно подтверждал публично и в своих переговорах с зарубежными деятелями", - подчеркнул Лавров.

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украина, москва, сергей лавров, владимир путин, ес, мид