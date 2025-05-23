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Нефть дешевеет четвертый день подряд

Нефть дешевеет четвертый день подряд - 23.05.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет четвертый день подряд

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются четвертую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T08:38+0300

2025-05-23T08:38+0300

2025-05-23T08:38+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются четвертую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.25 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,51%, до 64,11 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,56%, до 60,86 доллара. За три предыдущих торговых дня нефть марки Brent подешевела на 1,68%, WTI - на 2,17%. Снижению котировок способствуют недавние новости относительно возможного увеличения добычи нефти со стороны стран ОПЕК+. "Все больше внимания уделяется ОПЕК+ и ее предстоящим решениям по уровню добычи в июле", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson). В четверг агентство передало со ссылкой на делегатов, что восемь стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия) рассматривают, среди прочего, возможность увеличения добычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле. Отмечается, что окончательное соглашение пока не достигнуто. Следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 1 июня. Кроме того, позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 16 мая их число сократилось на одну - до 473.

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нефть, рынок, алжир, ирак, опек