https://1prime.ru/20250523/neft-857847445.html
Нефть дешевеет четвертый день подряд
Нефть дешевеет четвертый день подряд - 23.05.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет четвертый день подряд
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются четвертую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T08:38+0300
2025-05-23T08:38+0300
2025-05-23T08:38+0300
энергетика
нефть
рынок
алжир
ирак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75632/43/756324338_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_47af5351b098af85da19d88d3486a52f.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются четвертую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.25 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,51%, до 64,11 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,56%, до 60,86 доллара. За три предыдущих торговых дня нефть марки Brent подешевела на 1,68%, WTI - на 2,17%. Снижению котировок способствуют недавние новости относительно возможного увеличения добычи нефти со стороны стран ОПЕК+. "Все больше внимания уделяется ОПЕК+ и ее предстоящим решениям по уровню добычи в июле", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson). В четверг агентство передало со ссылкой на делегатов, что восемь стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия) рассматривают, среди прочего, возможность увеличения добычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле. Отмечается, что окончательное соглашение пока не достигнуто. Следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 1 июня. Кроме того, позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 16 мая их число сократилось на одну - до 473.
https://1prime.ru/20250522/potolok-857839704.html
алжир
ирак
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75632/43/756324338_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_099a87fe441f0e71b13a524b007a2628.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, алжир, ирак, опек
Энергетика, Нефть, Рынок, АЛЖИР, ИРАК, ОПЕК
Нефть дешевеет четвертый день подряд
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются четвертую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.25 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,51%, до 64,11 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,56%, до 60,86 доллара.
За три предыдущих торговых дня нефть марки Brent подешевела на 1,68%, WTI - на 2,17%.
Снижению котировок способствуют недавние новости относительно возможного увеличения добычи нефти со стороны стран ОПЕК+. "Все больше внимания уделяется ОПЕК+ и ее предстоящим решениям по уровню добычи в июле", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).
В четверг агентство передало со ссылкой на делегатов, что восемь стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия) рассматривают, среди прочего, возможность увеличения добычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле. Отмечается, что окончательное соглашение пока не достигнуто. Следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 1 июня.
Кроме того, позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 16 мая их число сократилось на одну - до 473.
СМИ: США не видят необходимости в снижении полотка цен на нефть РФ