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Нефть дешевеет четвертый день подряд - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Нефть дешевеет четвертый день подряд
Нефть дешевеет четвертый день подряд - 23.05.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет четвертый день подряд
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются четвертую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T08:38+0300
2025-05-23T08:38+0300
энергетика
нефть
рынок
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются четвертую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.25 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,51%, до 64,11 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,56%, до 60,86 доллара. За три предыдущих торговых дня нефть марки Brent подешевела на 1,68%, WTI - на 2,17%. Снижению котировок способствуют недавние новости относительно возможного увеличения добычи нефти со стороны стран ОПЕК+. "Все больше внимания уделяется ОПЕК+ и ее предстоящим решениям по уровню добычи в июле", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson). В четверг агентство передало со ссылкой на делегатов, что восемь стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия) рассматривают, среди прочего, возможность увеличения добычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле. Отмечается, что окончательное соглашение пока не достигнуто. Следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 1 июня. Кроме того, позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 16 мая их число сократилось на одну - до 473.
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нефть, рынок, алжир, ирак, опек
Энергетика, Нефть, Рынок, АЛЖИР, ИРАК, ОПЕК
08:38 23.05.2025
 
Нефть дешевеет четвертый день подряд

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель

нефтекачалки
нефтекачалки
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются четвертую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.25 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,51%, до 64,11 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,56%, до 60,86 доллара.
За три предыдущих торговых дня нефть марки Brent подешевела на 1,68%, WTI - на 2,17%.
Снижению котировок способствуют недавние новости относительно возможного увеличения добычи нефти со стороны стран ОПЕК+. "Все больше внимания уделяется ОПЕК+ и ее предстоящим решениям по уровню добычи в июле", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).
В четверг агентство передало со ссылкой на делегатов, что восемь стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия) рассматривают, среди прочего, возможность увеличения добычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле. Отмечается, что окончательное соглашение пока не достигнуто. Следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 1 июня.
Кроме того, позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 16 мая их число сократилось на одну - до 473.
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
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