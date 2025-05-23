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Нефть дешевеет после двух недель роста

Нефть дешевеет после двух недель роста - 23.05.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет после двух недель роста

Мировые цены на нефть в пятницу днем в целом стабильны, с начала недели котировки показывают снижение после двух недель роста, свидетельствуют данные торгов. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T14:37+0300

2025-05-23T14:37+0300

2025-05-23T14:37+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем в целом стабильны, с начала недели котировки показывают снижение после двух недель роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.27 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent незначительно росла - на 0,02%, до 64,45 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - снижалась на такие же символические 0,02%, до 61,19 доллара. Котировки нефти непрерывно уменьшались со вторника по четверг, с начала недели стоимость снизилась более чем на 1%. Это может стать первым недельным сокращением нефтяных цен после двухнедельного роста. Котировки оказались под давлением после новостей о новом возможном увеличении добычи нефти ОПЕК+. В четверг агентство Блумберг передало со ссылкой на делегатов, что восемь стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия) рассматривают, среди прочего, возможность увеличения добычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле. Отмечается, что окончательное соглашение пока не достигнуто. Следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 1 июня. Кроме того, позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 16 мая их число сократилось на одну - до 473.

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нефть, рынок, москва, алжир, ирак, опек