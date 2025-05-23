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Нефть дешевеет на фоне предложения Трампа об импортных пошлинах - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Нефть дешевеет на фоне предложения Трампа об импортных пошлинах
Нефть дешевеет на фоне предложения Трампа об импортных пошлинах - 23.05.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на фоне предложения Трампа об импортных пошлинах
Мировые цены на нефть падают на 1% и более после предложения президента США Дональда Трампа об импортных пошлинах в 50% на товары из Евросоюза, свидетельствуют... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T15:04+0300
2025-05-23T15:04+0300
экономика
нефть
сша
дональд трамп
ес
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 1% и более после предложения президента США Дональда Трампа об импортных пошлинах в 50% на товары из Евросоюза, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.58 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,26%, до 63,63 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,36%, до 61,37 доллара. До слов Трампа динамика нефтяных цен была в целом стабильной. Минутами ранее Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
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нефть, сша, дональд трамп, ес
Экономика, Нефть, США, Дональд Трамп, ЕС
15:04 23.05.2025
 
Нефть дешевеет на фоне предложения Трампа об импортных пошлинах

Нефть дешевеет на 1% после предложения Трампа об импортных пошлинах

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 1% и более после предложения президента США Дональда Трампа об импортных пошлинах в 50% на товары из Евросоюза, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.58 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,26%, до 63,63 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,36%, до 61,37 доллара.
До слов Трампа динамика нефтяных цен была в целом стабильной.
Минутами ранее Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Нефть дешевеет после двух недель роста
14:37
 
ЭкономикаНефтьСШАДональд ТрампЕС
 
 
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