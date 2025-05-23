https://1prime.ru/20250523/neft-857865607.html

Нефть дешевеет на фоне предложения Трампа об импортных пошлинах

Нефть дешевеет на фоне предложения Трампа об импортных пошлинах - 23.05.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на фоне предложения Трампа об импортных пошлинах

Мировые цены на нефть падают на 1% и более после предложения президента США Дональда Трампа об импортных пошлинах в 50% на товары из Евросоюза, свидетельствуют... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T15:04+0300

2025-05-23T15:04+0300

2025-05-23T15:04+0300

экономика

нефть

сша

дональд трамп

ес

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 1% и более после предложения президента США Дональда Трампа об импортных пошлинах в 50% на товары из Евросоюза, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.58 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,26%, до 63,63 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,36%, до 61,37 доллара. До слов Трампа динамика нефтяных цен была в целом стабильной. Минутами ранее Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.

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нефть, сша, дональд трамп, ес