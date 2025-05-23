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Цены на нефть перешли к росту
Цены на нефть перешли к росту - 23.05.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть перешли к росту
Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к росту после снижения ранее в ходе торгов, свидетельствуют данные торгов. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T20:12+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к росту после снижения ранее в ходе торгов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.04 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,26% - до 64,61 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,29%, до 61,38 доллара. Ранее в пятницу цены на нефть снижались более чем на 1% после заявлений президента США. Американский президент Дональд Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, а переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. Неделю нефтяные котировки готовятся завершить в минусе: с понедельника Brent подешевел на 1,2%, WTI – на 1,8%. "На этой неделе на нефтяной рынок вернулись "медвежьи" настроения. В то время как очередное повышение добычи ОПЕК+ вызывает основную обеспокоенность, прогресс на ядерных переговорах в Иране, потенциальное ослабление санкций и отсутствие прогресса на торговых переговорах усугубляют ситуацию на рынке", - прокомментировал агентству Блумберг стратег Danse Bank A/S Йенс Нэрвиг Педерсен (Jens Naervig Pedersen). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 мая их число сократилось на 8 – до 465 установок.
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Энергетика, США, Нефть, ЕС, ОПЕК
Цены на нефть перешли к росту
Цены на нефть перешли к росту в пятницу вечером
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к росту после снижения ранее в ходе торгов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.04 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,26% - до 64,61 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,29%, до 61,38 доллара.
Ранее в пятницу цены на нефть снижались более чем на 1% после заявлений президента США. Американский президент Дональд Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, а переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
ЕС рассматривает вариант снижения потолка цен на российскую нефть
Неделю нефтяные котировки готовятся завершить в минусе: с понедельника Brent подешевел на 1,2%, WTI – на 1,8%.
"На этой неделе на нефтяной рынок вернулись "медвежьи" настроения. В то время как очередное повышение добычи ОПЕК+ вызывает основную обеспокоенность, прогресс на ядерных переговорах в Иране, потенциальное ослабление санкций и отсутствие прогресса на торговых переговорах усугубляют ситуацию на рынке", - прокомментировал агентству Блумберг стратег Danse Bank A/S Йенс Нэрвиг Педерсен (Jens Naervig Pedersen).
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 мая их число сократилось на 8 – до 465 установок.