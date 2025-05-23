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В Кремле рассказали о борьбе ПВО с атаками со стороны Киева
В Кремле рассказали о борьбе ПВО с атаками со стороны Киева - 23.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о борьбе ПВО с атаками со стороны Киева
Киевский режим продолжает враждебные действия, демонстрирует свою сущность, нанося удары по мирным объектам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T12:42+0300
2025-05-23T12:42+0300
2025-05-23T12:42+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Киевский режим продолжает враждебные действия, демонстрирует свою сущность, нанося удары по мирным объектам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Киевский режим продолжает свои действия враждебные... Атаки на мирные объекты, объекты социальной инфраструктуры... Киевский режим сохраняет свою сущность в данном случае", - сказал он журналистам.При этом пресс-секретарь отметил, что система ПВО эффективно борется с атаками со стороны Киева."Наше ПВО эффективно борется с этим, с этими атаками", - сказал Песков.
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россия, рф, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о борьбе ПВО с атаками со стороны Киева
Песков: Киев продолжает враждебные действия, но ПВО эффективно борется с атаками
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Киевский режим продолжает враждебные действия, демонстрирует свою сущность, нанося удары по мирным объектам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Киевский режим продолжает свои действия враждебные... Атаки на мирные объекты, объекты социальной инфраструктуры... Киевский режим сохраняет свою сущность в данном случае", - сказал он журналистам.
При этом пресс-секретарь отметил, что система ПВО эффективно борется с атаками со стороны Киева.
"Наше ПВО эффективно борется с этим, с этими атаками", - сказал Песков.
Песков ответил на вопрос о следующей площадке переговоров России и Украины