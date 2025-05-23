https://1prime.ru/20250523/peskov-857858468.html

В Кремле рассказали о борьбе ПВО с атаками со стороны Киева

В Кремле рассказали о борьбе ПВО с атаками со стороны Киева - 23.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о борьбе ПВО с атаками со стороны Киева

Киевский режим продолжает враждебные действия, демонстрирует свою сущность, нанося удары по мирным объектам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T12:42+0300

2025-05-23T12:42+0300

2025-05-23T12:42+0300

спецоперация на украине

россия

рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Киевский режим продолжает враждебные действия, демонстрирует свою сущность, нанося удары по мирным объектам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Киевский режим продолжает свои действия враждебные... Атаки на мирные объекты, объекты социальной инфраструктуры... Киевский режим сохраняет свою сущность в данном случае", - сказал он журналистам.При этом пресс-секретарь отметил, что система ПВО эффективно борется с атаками со стороны Киева."Наше ПВО эффективно борется с этим, с этими атаками", - сказал Песков.

https://1prime.ru/20250523/peskov-857857718.html

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россия, рф, дмитрий песков